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Генералам РФ «подарили» Центр военных игр
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Генералам РФ «подарили» Центр военных игр 

360tv.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Представители Министерства обороны РФ рассказали о создании Центра военных игр (ЦВИ) на базе Военной академии Генштаба. Теперь высший офицерский состав с помощью приложения сможет отрабатывать тактические и наступательные операции на учебных полях. Об этом сообщила газета «Известия».
ЦВИ позволяет смоделировать карту местности и разместить на ней единицы реально существующей боевой техники в уменьшенном масштабе. Особенности приложения в том, что армия противника формируется на основе полученных о нем данных. Благодаря этому офицеры могут применить отработанные действия в настоящем бою, сообщила газета «Взгляд».
По мнению эксперта Виктора Мураховского, ЦВИ повышает эффективность подготовки слушателей академии Генштаба. Высокотехнологичный командно-штабной тренажер предназначен для высших органов военного управления.
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