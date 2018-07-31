Вооружённые разведчики из Зимбабве и Армении пробежали 15 километров по новосибирскому лесу

Новосибирской области прошёл первый этап международного конкурса «Отличники войсковой разведки»: разведчики из 8 стран высадились из вертолёта «Терминатор» и пробежали больше 15 километров по лесу.

«Перед разведчиками стояла задача по выводу группы в глубокий тыл противника воздушным путём на расстояние 1000 метров от места посадки, где военнослужащие должны были установить связь с вышестоящим командованием. Затем участники приступили к совершению марш-броска, в ходе которого разведчикам предстояло определить координаты маршрута и пройти 7 контрольных точек, по пути отразив атаку условного противника. Военнослужащие прошли этап в полном обмундировании, вес которого составляет около 20 кг. Во время совершения марш-броска каждая команда преодолела более 15 км по лесистой местности», — рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.