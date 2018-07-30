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Муженко сказал спасибо за инструкторов американской Нацгвардии
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Муженко сказал спасибо за инструкторов американской Нацгвардии 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом, как пишет РИА Новости, сообщила в понедельник пресс-служба украинского оборонного ведомства.
«Вооруженные силы Украины, которые противостоят российском агрессору, получают основательную и существенную помощь со стороны Соединенных Штатов. Мы очень благодарны инструкторам Национальной гвардии США, которые передают нашим военнослужащим лучший боевой опыт. Это проявление настоящего боевого братства. Украинские военные, прошедшие через боевые действия на Востоке, высоко ценят такую помощь и солидарность со стороны американских партнеров», — приводит слова Муженко информагентство.
Ленгел выразил готовность к продолжению конструктивного взаимодействия Нацгвардии США с вооруженными силами Украины и к расширению сотрудничества.
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