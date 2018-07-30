Под Рязанью прошла репетиция самого масштабного эпизода «Авиадартс-2018»

"Сегодня под Рязанью состоялась первая репетиция тактического эпизода «Авиамикс» — самого зрелищного мероприятия соревнований. В нем участвуют только российские летчики, которые покажут все возможности отечественной авиационной техники", — рассказали в российском военном ведомстве.

Генеральная репетиция двухчасового авиашоу пройдет 2 августа, а сам «Авиамикс» состоится в субботу, 4 августа на полигоне Дубровичи. Его проведение также приурочено ко Дню города Рязани.

"Откроет «Авиамикс» проход шести штурмовиков Су-25 «Грач» с дымами цвета российского флага. Впервые будет показан воздушный бой пары МиГ-29СМТ, «атакующих» новейший истребитель Су-35", — рассказали в Минобороны.

Зрители также увидят обновленный эпизод высадки бронетехники с самого большого в мире вертолета Ми-26: на этот раз десантники будут брать штурмом объекты условного противника под прикрытием двух пар «Ночных охотников» Ми-28Н, отметили в ведомстве.

На «Авиамиксе» выступят все пилотажные авиагруппы Воздушно-космических сил России : «Стрижи» на МиГ-29, «Соколы России» на Су-30СМ и Су-35, «Русские витязи» на Су-30СМ и «Беркуты» на вертолетах Ми-28Н.

Массированный удар по наземным целям нанесет группа дальних бомбардировщиков Ту-22М3, а штурмовики Су-25СМ выполнят групповые пуски ракет с пикирования.

Завершат авиапраздник три самолета Военно-транспортной авиации Ил-76, которые произведут синхронный сброс воды, окрашенной в цвета российского флага.

Белоруссии и Конкурс Армейских международных игр «Авиадартс», в котором принимают участие летчики четырех стран, начался 29 июля под Рязанью. Всего в нем задействовано более 60 самолетов и вертолетов. Впервые на соревнования военных летчиков прибыли более 30 экипажей из Китая Казахстана . Соревнования продлятся до 11 августа.