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Летчики ЮВО отработают дозаправку в воздухе
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Летчики ЮВО отработают дозаправку в воздухе 

ТК «Звезда» 54 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Дозаправка будет выполняться от авиационного танкера Ил-78 Воздушно-космических сил России на скорости около 500 км/час в определенной точке сбора авиагруппы с соблюдением установленных требований по высоте.
В воздушном пространстве Южного военного округа (ЮВО) летчики истребительно-бомбардировочной авиации 4-й армии ВВС и ПВО военного округа отработают практические навыки по топливной дозаправке в воздухе в рамках летно-тактического учения.
К выполнению одного из самых сложных элементов летной подготовки планируется привлечь экипажи новейших самолетов оперативно тактической авиации Су-34.
Дозаправка будет выполняться от авиационного танкера Ил-78 Воздушно-космических сил России на скорости около 500 км/час в определенной точке сбора авиагруппы с соблюдением установленных требований по высоте.
Выполнять сложное летно-тактическое задание летчики ЮВО будут как в дневное, так и ночное время суток, в составе пары и одиночно.
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