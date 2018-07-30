Летчики ЮВО отработают дозаправку в воздухе

Дозаправка будет выполняться от авиационного танкера Ил-78 Воздушно-космических сил России на скорости около 500 км/час в определенной точке сбора авиагруппы с соблюдением установленных требований по высоте.

В воздушном пространстве Южного военного округа (ЮВО) летчики истребительно-бомбардировочной авиации 4-й армии ВВС и ПВО военного округа отработают практические навыки по топливной дозаправке в воздухе в рамках летно-тактического учения.

К выполнению одного из самых сложных элементов летной подготовки планируется привлечь экипажи новейших самолетов оперативно тактической авиации Су-34.

Дозаправка будет выполняться от авиационного танкера Ил-78 Воздушно-космических сил России на скорости около 500 км/час в определенной точке сбора авиагруппы с соблюдением установленных требований по высоте.

Выполнять сложное летно-тактическое задание летчики ЮВО будут как в дневное, так и ночное время суток, в составе пары и одиночно.