Корабли Северного флота отработали поиск подлодки на учениях в Балтийском море

МОСКВА , 2 августа. / ТАСС /. Большой противолодочный корабль «Североморск» и крейсер «Маршал Устинов» в составе отряда кораблей Северного флота по пути с Главного военно-морского парада провели в ходе межфлотских учений на Балтике тренировку по противолодочной борьбе с привлечением палубной авиации, сообщили в пресс-службе флота.

"Эпизод по противолодочной обороне разыгрывался экипажем большого противолодочного корабля «Североморск» с использованием противолодочной авиации", — говорится в сообщении.

"Североморск" и ракетный крейсер «Маршал Устинов» Северного флота подняли в воздух свои противолодочные вертолеты Ка-27. Экипажи вертолетов выполнили поиск подводных лодок по маршруту следования боевых кораблей.

В других эпизодах учений будут отработаны противодиверсионная, противоминная и противокорабельная оборона кораблей на переходе.