Корабли Северного флота отработали поиск подлодки на учениях в Балтийском море 

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Большой противолодочный корабль «Североморск» и крейсер «Маршал Устинов» в составе отряда кораблей Северного флота по пути с Главного военно-морского парада провели в ходе межфлотских учений на Балтике тренировку по противолодочной борьбе с привлечением палубной авиации, сообщили в пресс-службе флота.
"Эпизод по противолодочной обороне разыгрывался экипажем большого противолодочного корабля «Североморск» с использованием противолодочной авиации", — говорится в сообщении.
"Североморск" и ракетный крейсер «Маршал Устинов» Северного флота подняли в воздух свои противолодочные вертолеты Ка-27. Экипажи вертолетов выполнили поиск подводных лодок по маршруту следования боевых кораблей.
В других эпизодах учений будут отработаны противодиверсионная, противоминная и противокорабельная оборона кораблей на переходе.
В составе отряда кораблей Северного флота — ракетный крейсер «Маршал Устинов», атомная подводная лодка «Орел», большой противолодочный корабль «Североморск», дизельная подлодки «Владикавказ». Все они прибыли на Балтику для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, которые прошел 29 июля в День ВМФ.