Передача военных городков с финансированием из бюджета РФ поможет их восстановлению

Частичное финансирование из федерального бюджета переданного военного имущества, предусмотренное новым законом, сможет помочь в восстановлении инфраструктуры военных городков, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Госдума приняла закон о порядке передачи военного имущества из федеральной в муниципальную, собственность городов федерального значения и иных субъектов РФ . Передача военной недвижимости предусматривается с одновременной передачей земельных участков под ней. Кроме того, предусмотрены трансферты из федерального бюджета на содержание переданного военного имущества, причем минимальный размер бюджетного трансферта должен быть не ниже тех сумм, которые выделялись на него Минобороны РФ на один или несколько лет.

«Процесс восстановления инфраструктуры военных городков требует много сил и внимания. И, разумеется, тот факт, что имущество передается вместе с бюджетными ассигнованиями, которые выделялись министерству обороны на его содержание, сыграет немалую положительную роль в процессе модернизации объектов», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов

Он добавил, что закон направлен на вовлечение в хозяйственное использование и гражданский оборот военного недвижимого имущества, которое перестало использоваться по военному назначению. До принятия закона высвобождаемое военное имущество могло передаваться в собственность муниципалитетов.

«При этом на местный бюджет ложилось непосильное бремя. На реконструкцию и ремонт объектов инфраструктуры необходимы колоссальные средства. Особенно данная проблема актуальна для Московской области . Из бюджета региона ежегодно выделяются значительные средства на восстановление военных городков, но в Подмосковье таких объектов, пожалуй, больше, чем в любом другом регионе страны», — добавил Брынцалов.

По его словам, нередки ситуации, когда администрация, приняв объекты в муниципальную собственность, не имела права распоряжаться земельными участками под объектами капитального строительства, и данную проблему также необходимо было решать на федеральном уровне.

«Теперь порядок передачи прописан более четко, передача военной недвижимости предусматривается с одновременной передачей земельных участков», — пояснил депутат.

Брынцалов напомнил, что в Подмосковье на восстановление инфраструктуры военных городков в 2017 году направили 6 миллиардов рублей и дополнительно выделили еще 1,8 миллиарда рублей. В этом году 13 военным городкам предусмотрено по 50 миллионов рублей на благоустройство.

«В 2017 году в 37 военных городках на 232 объектах инфраструктуры проводилась модернизация. В настоящее время на контроле у депутатов Московской областной думы находится 80 объектов, связанных с инфраструктурой военных городков», — отметил спикер подмосковного парламента.

Всего в Московской области расположено 394 военных городка. По состоянию на конец 2017 года в собственность региона передан 291 военный городок.