Минобороны Литвы: ВВС НАТО один раз за неделю сопровождали самолеты РФ над Балтикой 

ВИЛЬНЮС, 30 июля. /ТАСС/. Истребители НАТО один раз сопровождали российские военные самолеты над Балтийским морем на прошлой неделе. Такое утверждение содержится в распространенном в понедельник минобороны Литвы еженедельном обзоре ситуации в воздушном пространстве страны.
Согласно рапорту, дежурящие на литовской авиабазе Зокняй истребители ВВС Португалии и Испании для сопровождения российского Ан-26 поднимались в воздух 26 июля. «Полет совершался над Балтийским морем из Калининградской области», — сообщили в ведомстве.
По версии минобороны Литвы, российский борт следовал с поддержанием связи с наземными центрами управления и включенным транспондером (устройством автоматической идентификации воздушного судна), но вне заранее согласованного полетного плана.
В Минобороны России неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
27 июля в российском Минобороны сообщили, что за предшествовавшую этой дате неделю российские самолеты пять раз поднимались на перехват иностранных летательных аппаратов. Воздушную разведку вдоль российских границ вели 25 иностранных бортов.
Контроль над воздушным пространством стран Балтии, не располагающих для этого собственной авиацией, осуществляют их союзники по НАТО. С 2004 года на основе ротации истребители стран — членов альянса размещаются на базе Зокняй. Обычно это четыре самолета, однако в нынешней смене насчитывается 10 машин. С апреля 2014 года другую часть миссии (еще четыре истребителя) разместили на авиабазе Эмари в Эстонии.