Минобороны Литвы: ВВС НАТО один раз за неделю сопровождали самолеты РФ над Балтикой

ВИЛЬНЮС , 30 июля. / ТАСС /. Истребители НАТО один раз сопровождали российские военные самолеты над Балтийским морем на прошлой неделе. Такое утверждение содержится в распространенном в понедельник минобороны Литвы еженедельном обзоре ситуации в воздушном пространстве страны.

Согласно рапорту, дежурящие на литовской авиабазе Зокняй истребители ВВС Португалии Испании для сопровождения российского Ан-26 поднимались в воздух 26 июля. «Полет совершался над Балтийским морем из Калининградской области », — сообщили в ведомстве.

По версии минобороны Литвы, российский борт следовал с поддержанием связи с наземными центрами управления и включенным транспондером (устройством автоматической идентификации воздушного судна), но вне заранее согласованного полетного плана.

В Минобороны России неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

27 июля в российском Минобороны сообщили, что за предшествовавшую этой дате неделю российские самолеты пять раз поднимались на перехват иностранных летательных аппаратов. Воздушную разведку вдоль российских границ вели 25 иностранных бортов.