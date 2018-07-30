В Новосибирском ракетном соединении РВСН наградили победителей конкурса «Стратегическое многоборье»

Военнослужащие, принимавшие участие в соревнованиях, были награждены медалями, памятными знаками и ценными подарками, также лучшим специалистам были присвоены очередные воинские звания.

Сегодня в Новосибирском ракетном соединении состоялось чествование победителей конкурса Ракетных войск стратегического назначения по полевой выучке «Стратегическое многоборье».

С большим успехом военнослужащих соединения поздравил заместитель командира ракетной дивизии гвардии полковник Юрий Десюк.

Личный состав, принимавший участие в конкурсе, был награжден медалями, памятными знаками и ценными подарками, также лучшим специалистам были присвоены очередные воинские звания.