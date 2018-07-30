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В Новосибирском ракетном соединении РВСН наградили победителей конкурса «Стратегическое многоборье»
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В Новосибирском ракетном соединении РВСН наградили победителей конкурса «Стратегическое многоборье» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие, принимавшие участие в соревнованиях, были награждены медалями, памятными знаками и ценными подарками, также лучшим специалистам были присвоены очередные воинские звания.
Сегодня в Новосибирском ракетном соединении состоялось чествование победителей конкурса Ракетных войск стратегического назначения по полевой выучке «Стратегическое многоборье».
С большим успехом военнослужащих соединения поздравил заместитель командира ракетной дивизии гвардии полковник Юрий Десюк.
Личный состав, принимавший участие в конкурсе, был награжден медалями, памятными знаками и ценными подарками, также лучшим специалистам были присвоены очередные воинские звания.
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