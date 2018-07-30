Военные полицейские Венесуэлы и Израиля могут принять участие в «Страже порядка-2019»

В настоящее время на конкурсе военной полиции присутствуют наблюдатели от этих стран.

Он отметил, что делегации изучат опыт соревнований, оценят готовность своих военнослужащих к возможному участию, после чего смогу принят решение. «Надеемся, что в 2019 году мы их увидим в числе участников», — отметил генерал-лейтенант Владимир Ивановский.

«Страж порядка» — соревнования подразделений военной полиции. Открытие соревнований состоялось в понедельник 30 июля на территории подмосковного парка «Патриот». В конкурсе принимают участия команды России Ирана . Военнослужащие военной полиции померятся силами в выполнении индивидуальных специальных упражнений по огневой подготовке, преодолению полосы препятствий, а также командой выступят на полосе «Гонки героев».

IV Армейские международные игры открылись в субботу в подмосковном парке «Патриот». Игры продлятся с 28 июля по 11 августа одновременно на 24 полигонах 7 стран. В них принимают участие команды из 32 стран.