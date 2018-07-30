Ещё
Военные полицейские Венесуэлы и Израиля могут принять участие в «Страже порядка-2019»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Военные полицейские Венесуэлы и Израиля могут принять участие в «Страже порядка-2019» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В настоящее время на конкурсе военной полиции присутствуют наблюдатели от этих стран.
Наблюдатели от Венесуэлы и Израиля присутствуют на конкурсе военных полицейских «Страж порядка». Ожидается, что в следующем году они уже будут в числе конкурсантов, сообщил начальник Главного управления военной полиции Минобороны РФ генерал-лейтенант Владимир Ивановский.
Он отметил, что делегации изучат опыт соревнований, оценят готовность своих военнослужащих к возможному участию, после чего смогу принят решение. «Надеемся, что в 2019 году мы их увидим в числе участников», — отметил генерал-лейтенант Владимир Ивановский.
«Страж порядка» — соревнования подразделений военной полиции. Открытие соревнований состоялось в понедельник 30 июля на территории подмосковного парка «Патриот». В конкурсе принимают участия команды России и Ирана. Военнослужащие военной полиции померятся силами в выполнении индивидуальных специальных упражнений по огневой подготовке, преодолению полосы препятствий, а также командой выступят на полосе «Гонки героев».
IV Армейские международные игры открылись в субботу в подмосковном парке «Патриот». Игры продлятся с 28 июля по 11 августа одновременно на 24 полигонах 7 стран. В них принимают участие команды из 32 стран.
ТК «Звезда»: последние новости
Бывший командующий войсками в Сирии возглавил новую структуру Минобороны России Картаполову придется бороться с информационными войнами - военный эксперт о новом назначении в сфере Минобороны России Для участников международного конкурса «Военное ралли» подготовили более 26 автомобилей и 11 тонн дизельного топлива
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко120
Как обижают россиянок в Турции и другие события дня9
Россиянам окончательно испортили лето53
Жестокая расправа над туристами попала на видео132
«Армата» оказалась ненужной российской армии120
Видео
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:39
«Армата» оказалась ненужной российской армии
Оружие Армия
00:35
Порошенко официально обвинили в госизмене
Украина В мире
04:49
Милонов предложил устроить суд над Бузовой
Шоу-бизнес
00:44
Россиянам окончательно испортили лето
Путешествия Общество
04:20
Семьям погибших при пожаре в Сочи помогут
Происшествия Пожары
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
01:48
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко
СНГ В мире
00:29
Россия простила долги другим странам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение