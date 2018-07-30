Стало известно, какие новые команды смогут выступить в «Страже порядка-2019» 

Наблюдатели от Венесуэлы и Израиля присутствуют на конкурсе военных полицейских «Страж порядка» в 2019 году. Ожидается, что в следующем году они уже будут в числе конкурсантов, сообщил начальник ГУ военной полиции МО РФ генерал-лейтенант Владимир Ивановский.
«В качестве наблюдателей на играх присутствуют наблюдатели из Венесуэлы и Израиля», — рассказал Ивановский.
Он отметил, что делегации изучат опыт соревнований, оценят готовность своих военнослужащих к возможному участию, после чего смогут принять решение.
«Надеемся, что в 2019 году мы их увидим в числе участников», — отметил Ивановский.
IV Армейские международные игры открылись 28 июля в подмосковном парке «Патриот». Игры продлятся с 28 июля по 11 августа одновременно на 24 полигонах 7 стран. В них принимают участие команды из 32 стран.