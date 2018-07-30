Стало известно, какие новые команды смогут выступить в «Страже порядка-2019»

Ирана. В этом году в конкурсе принимают участие команды из России

«В качестве наблюдателей на играх присутствуют наблюдатели из Венесуэлы и Израиля», — рассказал Ивановский.

Он отметил, что делегации изучат опыт соревнований, оценят готовность своих военнослужащих к возможному участию, после чего смогут принять решение.

«Надеемся, что в 2019 году мы их увидим в числе участников», — отметил Ивановский.

IV Армейские международные игры открылись 28 июля в подмосковном парке «Патриот». Игры продлятся с 28 июля по 11 августа одновременно на 24 полигонах 7 стран. В них принимают участие команды из 32 стран.