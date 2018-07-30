Ещё
Стало известно, какие новые команды смогут выступить в «Страже порядка-2019»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно, какие новые команды смогут выступить в «Страже порядка-2019» 

ТК «Звезда» 53 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В этом году в конкурсе принимают участие команды из России и Ирана.
Наблюдатели от Венесуэлы и Израиля присутствуют на конкурсе военных полицейских «Страж порядка» в 2019 году. Ожидается, что в следующем году они уже будут в числе конкурсантов, сообщил начальник ГУ военной полиции МО РФ генерал-лейтенант Владимир Ивановский.
«В качестве наблюдателей на играх присутствуют наблюдатели из Венесуэлы и Израиля», — рассказал Ивановский.
Он отметил, что делегации изучат опыт соревнований, оценят готовность своих военнослужащих к возможному участию, после чего смогут принять решение.
«Надеемся, что в 2019 году мы их увидим в числе участников», — отметил Ивановский.
IV Армейские международные игры открылись 28 июля в подмосковном парке «Патриот». Игры продлятся с 28 июля по 11 августа одновременно на 24 полигонах 7 стран. В них принимают участие команды из 32 стран.
ТК «Звезда»: последние новости
Бывший командующий войсками в Сирии возглавил новую структуру Минобороны России Более 1,5 тысяч миротворцев и мотострелков поднято по тревоге под Самарой Более трех десятков кораблей и подлодок: кадры парада в Североморске
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко официально обвинили в госизмене308
Предъявлено обвинение сестрам-убийцам55
«Армата» оказалась ненужной российской армии404
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко147
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина75
Видео
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
03:31
Съемка пожара от первого лица ужаснула пользователей
Пожары Происшествия
00:39
«Армата» оказалась ненужной российской армии
Оружие Армия
00:35
Порошенко официально обвинили в госизмене
Украина В мире
04:49
Милонов предложил устроить суд над Бузовой
Шоу-бизнес
00:44
Россиянам окончательно испортили лето
Путешествия Общество
04:20
Семьям погибших при пожаре в Сочи помогут
Происшествия Пожары
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение