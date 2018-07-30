Потомки древних великанов способны вырасти до неба

Уже в этом году начнутся войсковые испытания нового мобильного противотанкового комплекса «Корнет-Д», созданного тульскими конструкторами-оружейниками.

Новая машина создана на шасси боевой машины десанта БМД-4Д. Вместо башни конструктора установили два блока по четыре ракеты.

Этому российскому ПТРК в НАТО дали кодовое имя Spriggan. Спригганы — это в британском фольклоре невероятно сильные существа с безобразной внешностью. Потомки древних великанов, они способны вырастать до небес. Насчет небес древние англы, саксы и бритты, возможно, и погорячились, но все, что лязгает гусеницами и шуршит шинами по земле, наш «Корнет»-Spriggan уничтожает с невероятной силой. Многие военные эксперты считают, что по боевым возможностям он значительно превосходит перехваленный американский ПТРК Javelin («Дротик»).

«Мыльная опера» с передачейпродажей Соединенными Штатами своих противотанковых ракетных комплексов вооруженным силам Украины (ВСУ) привела к тому, что в сознании многих «Джевелины» стали мифологизированным оружием: якобы теперь к позициям укровоинства никакой танк не прорвется. Надо будет — прорвется. Хотя, впрочем, в современных войнах не будет танковых сражений, подобных Курской битве.

Принятый на вооружение армии США в 1996 году Javelin активно применялся американцами во время боевых действий в Ираке и уничтожил там много устаревших танков войск Саддама Хусейна. К достоинствам этого ПТРК можно отнести то, что после пуска ракеты, не дожидаясь ответки, расчет может быстро поменять позицию. Еще считается, что у Javelin высокая точность стрельбы, хотя этот показатель больше зависит не от боевого железа как такового, а от квалификации наводчика.

Также у такого ПТРК есть два режима выбора траектории полета ракеты: по прямой и атака танка сверху — в наименее защищенную броней точку башни. Но при этом наводчик должен убедиться, что головка самонаведения ракеты (ГСН) захватила цель, а дальность работы тепловой ГСН существенно меньше, чем у телевизионных, тепловизионных, оптических и радиолокационных каналов обнаружения цели и наведения на нее ракеты.

Поэтому максимальная дальность стрельбы ПТРК Javelin — 2500 метров. А у российского «Корнета» — 5500 метров. В открытой печати упоминалось, что у новейших модификаций нашего ПТРК она и того больше — до 10 000 метров.

— Американские противотанковые управляемые комплексы традиционно дороже тех, которые были разработаны в СССР и России . При этом стоимость не всегда означает большую эффективность. Зачастую оружие российского и советского производства гораздо эффективнее американских аналогов, — рассказал военный эксперт Виктор Синцов.

КАК У НИХ В мире уже существуют ПТРК третьего поколения, оснащенные ракетами с головкой самонаведения (ГСН), работающей в инфракрасном диапазоне. 20 лет назад был принят на вооружение американский комплекс FGM-148 Javelin. Позже появилось семейство израильских ПТРК Spike, в котором использованы различные способы наведения на цель: по проводам, радиокомандный, по лазерному лучу и с использованием ИК ГСН. К противотанковым комплексам третьего поколения относится и индийский Nag.