История военно-политических органов в российской армии. Досье

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об истории органов воспитательной и военно-патриотической работы в российской армии.

Из истории воспитательной работы в армии

За пределами военных учебных заведений в русской армии до 1917 году не существовало ни системы воспитательной работы в ее современном виде, ни специальных структур для организации и проведения такой работы. Воспитанием и обучением личного состава занимались командиры всех уровней. При этом еще в 1766 году императрицей Екатериной II был утвержден устав Императорского сухопутного шляхетского кадетского корпуса, которым были впервые введены должности офицеров-воспитателей.

Помимо офицеров, в воспитании личного состава исторически принимали участие священнослужители. Так, в XVII веке в боевых походах стрелецких полков принимали участие священники. В 1890 году указом императора Александра III было образовано Управление церквами и духовенством военного ведомства во главе с протопресвитером военного и морского ведомства. Военные священники приравнивались к военным чинам и пользовались соответствующими льготами.

Первым нормативным документом по организации воспитательной работы с нижними чинами армии и флота стало специальное приложение к утвержденному в 1910 году Уставу внутренней службы.

После Февральской революции в марте 1917 года Исполнительный комитет Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов постановил «при всех воинских частях и при военных властях» иметь комиссаров — представителей политического руководства государства, которые должны были осуществлять политическое наблюдение за личным составом. В августе того же года в системе центральных органов военного управления было образовано Политическое управление Военного ведомства, отвечавшее за борьбу с недовольством и брожением в войсках.

После Октябрьской революции 1917 года

16 января 1918 голда приказом Наркомата по военным делам РСФСР был упразднен институт военных священников. Вскоре было расформировано Политуправление Военного министерства и 8 апреля 1918 года созданы политические органы армии — Всероссийское бюро военных комиссаров, на которое было возложено руководство политической работой фронта и тыла.

Бюро действовало по директивам высшего органа большевистской партии — ЦК РКП (б). В дальнейшем политические органы вооруженных сил неоднократно подвергались реорганизациям и переименованиям (Политотдел РВСР, Политуправление РВСР, Политуправления РККА и РККФ, Главные управления политической пропаганды Красной Армии и ВМФ, Главное политическое управление ВС СССР и др.), однако вплоть до 1990 года они напрямую подчинялись высшим органам управления коммунистической партии.

В разные годы военные политработники занимали должности комиссаров (батальонных, полковых, дивизионных и др.), политруков (политических руководителей), помполитов (помощников командира по политической части), замполитов (заместителей командира по политико-просветительской и воспитательной работе), членов Военного Совета и др. В их обязанности входил политический контроль над организацией и жизнью армии, наблюдение за политической благонадежностью командного состава.

В период Гражданской войны 1917-1922 годов руководство частью и соединением осуществляли командир и комиссар, причем ни один приказ командира не мог быть исполнен без одобрения комиссара. В 1924-1925 годах в РККА был осуществлен переход к принципу единоначалия строевых командиров, военных комиссаров заменили помощники командиров по политической части.

В 1931-1940 годах институт комиссаров в ВС СССР был восстановлен, в связи с переходом от смешанной к кадровой системе комплектования армии. В августе 1940 года его снова упразднили, однако с началом Великой Отечественной войны институт военных комиссаров был вновь возрожден. В июле — сентябре 1941 года должности военных комиссаров и политруков были учреждены на Военно-морском флоте, в батальонах, дивизионах, штабах дивизий РККА, а также в партизанских формированиях.

Должности политических руководителей в армии были окончательно ликвидированы 9 октября 1942 года. Президиум Верховного Совета СССР принял указ «Об установлении полного единоначалия и упразднении института военных комиссаров в Красной Армии». 13 октября 1942 года единоначалие было введено и в ВМФ. При этом в партизанских формированиях должности комиссаров сохранялись до полного освобождения советской территории от оккупации.

Политработниками были 221 из 11 тыс. 603 человек, удостоенных в годы Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза. Согласно директиве верховного командования вермахта от 6 июня 1941 года, взятых в плен политработников РККА немецкие военнослужащие обязаны были расстреливать.

Политработников для армии и флота готовили военно-политические курсы и училища. Согласно гражданской специализации выпускникам высших военно-политических училищ присваивалась квалификация по специальности «Учитель истории СССР и обществоведения». К концу 1960-х годов 40% военных политработников имели высшее образование. Функции методического центра выполняла Военно-политическая академия им. В. И. Ленина (ныне — Военный университет Минобороны РФ в Москве ).

В послевоенный период Главное политическое управление Советской армии и Военно-морского флота СССР играло значительную роль при принятии стратегических военных и политических решений. Руководивший этим управлением в период 1962-1985 годов генерал армии Алексей Епишев был одним из влиятельных партийных и военных деятелей в СССР.

В 1990 году политические органы в ВС перестали быть структурами КПСС . 29 августа 1991 года президент СССР Михаил Горбачев подписал указ «Об упразднении военно-политических органов в ВС СССР, войсках КГБ, внутренних войсках МВД и железнодорожных войсках», к ноябрю 1991 года они были полностью расформированы. Приказом министра обороны СССР Дмитрия Язова были созданы Комитет Минобороны СССР по работе с личным составом и подчинявшиеся ему органы в войсках.

После распада Советского Союза директивой Генштаба ВС от 3 сентября 1992 года комитет был реорганизован в Главное управление по работе с личным составом Минобороны (в 1994 году — Управление по работе с личным составом МО РФ, в 1994-1997 годах — ГУ по работе с личным составом МО РФ, 1997-2010 годах — ГУ воспитательной работы ВС РФ). В 2010 году структура получила название Главное управление по работе с личным составом ВС РФ. С 2017 года его возглавляет полковник Михаил Барышев — бывший командир 154-го отдельного комендантского Преображенского полка и начальник Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА).

Текущее состояние

Современных офицеров-воспитателей военные вузы готовят по специальностям «морально-психологическое обеспечение войск», «информационно-воспитательная работа», «военно-социальная работа». Специалистам присваивается квалификация «педагог-психолог». Воспитатели призваны формировать представление военнослужащего о политической расстановке сил в стране и мире, поддерживать престижность воинской профессии и морально-психологическое состояние военнослужащих.

В число задач Главного управления по работе с личным составом ВС входят организация работы с личным составом войск и совершенствование системы воспитания военнослужащих, организация морально-психологического обеспечения и государственно-патриотического воспитания личного состава ВС, реализация в ВС государственной политики в области обороны, культурно-досуговой работы, координация в Минобороны деятельности по работе с ветеранами и взаимодействия с религиозными объединениями (в отношении реализации прав военнослужащих на свободу совести и свободу вероисповедания).

В интересах воспитательной работы в ВС действуют дома офицеров и солдатские клубы, библиотеки, комнаты отдыха, музеи и комнаты боевой славы.