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В Балтийском море более 10 российских боевых кораблей приступили к учениям
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В Балтийском море более 10 российских боевых кораблей приступили к учениям 

RT на русском 16 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В акватории Балтийского моря проходят тактические учения с участием более 10 боевых кораблей Северного, Черноморского и Балтийского флотов.
Об этом информирует департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
«В соответствии с планом Главного командования Военно-морского флота России в рамках межфлотского взаимодействия сил флотов свыше 10 боевых кораблей Северного, Черноморского, Балтийского флотов приступили к отработке ряда тактических учений в акватории Балтийского моря», — говорится в сообщении.
Отмечается, что межфлотская группировка отработает элементы противодиверсионной, противоминной, противовоздушной, противолодочной и противокорабельной обороны.
Также планом учений предусмотрен эпизод высадки морского десанта на побережье полигона Балтийского флота.
Ранее сообщалось, что корабли Балтийского флота выполнили учебно-боевые задачи в Северном море.
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