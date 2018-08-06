В акватории Балтийского моря завершилось совместное учение кораблей Балтийского, Северного и Черноморского флотов

В одном из основных его эпизодов — высадке десанта на необорудованное побережье — было задействовано свыше 10 надводных кораблей и катеров, привлечены самолеты и вертолеты морской авиации, около 20 единиц боевой техники береговых войск и инженерных подразделений.

Корабли Балтийского флота, принимавшие участие в тактическом учении с кораблями Северного и Черноморского флотов в акватории Балтийского моря, вернулись в пункты постоянного базирования.

На морских полигонах флота был выполнен комплекс учебно-боевых задач, прошла проверка готовности сил к ведению противолодочной борьбы и противовоздушной обороны.

Тральщиками и малыми противолодочными кораблями отработаны задачи по охране и обороне водного района.

Кроме того, корабельная ударная группа огневой поддержкой обеспечила высадку десанта на необорудованное побережье. В общей сложности в учении по высадке было задействовано свыше 10 надводных кораблей и катеров. Кроме того, были привлечены самолеты и вертолеты морской авиации Балтийского флота, около 20 единиц боевой техники береговых войск и инженерных подразделений, а также порядка 600 военнослужащих.