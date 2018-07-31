Ещё
У подразделения РХБЗ Балтийского флота начался лагерный сбор
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У подразделения РХБЗ Балтийского флота начался лагерный сбор 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Кульминацией его станет тактическое учение, где военнослужащие будут решать антитеррористические задачи в условиях применения условным противником химического оружия.
У подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Балтийского флота начался лагерный полевой сбор.
На одном из полигонов Балтийского флота в течение нескольких недель военнослужащие закрепят профессиональные навыки в ходе практической отработки задач по РХБ разведке, дегазации и дезактивации техники, преодолению зараженных участков местности, постановке подвижных и неподвижных дымовых завес.
В лагерном сборе задействованы машины радиационной и химической разведки, автомобильные лаборатории и другая специализированная техника. Занятия проводятся в комплексе с общевойсковой, медицинской и инженерной подготовкой в дневное и ночное время.
Кульминацией лагерного сбора станет тактическое учение, где военнослужащие отработают антитеррористические задачи в условиях применения условным противником химического оружия.
ТК «Звезда»: последние новости
Бывший командующий войсками в Сирии возглавил новую структуру Минобороны России Под Пензой стартовал международный конкурс «Мастер-оружейник» Командующий Тихоокеанским флотом и ВрИО Губернатора Приморского края на ракетном крейсере «Варяг» вручили новую форму игрокам хоккейного клуба «Адмирал»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России155
Ждать недолго: когда кончится лето12
Захарова оценила новый «удар» по Крыму158
Сестры Хачатурян рассказали об издевательствах отца77
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост255
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
09:03
России предрекли мусорную катастрофу
Экология Статьи
02:22
Украинских военных поймали на плагиате видео армии РФ
Украина Армия
02:16
Катя Лель заплатит Марии Захаровой
Шоу-бизнес
00:56
Сестры Хачатурян рассказали об издевательствах отца
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение