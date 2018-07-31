У подразделения РХБЗ Балтийского флота начался лагерный сбор

Кульминацией его станет тактическое учение, где военнослужащие будут решать антитеррористические задачи в условиях применения условным противником химического оружия.

У подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Балтийского флота начался лагерный полевой сбор.

На одном из полигонов Балтийского флота в течение нескольких недель военнослужащие закрепят профессиональные навыки в ходе практической отработки задач по РХБ разведке, дегазации и дезактивации техники, преодолению зараженных участков местности, постановке подвижных и неподвижных дымовых завес.

В лагерном сборе задействованы машины радиационной и химической разведки, автомобильные лаборатории и другая специализированная техника. Занятия проводятся в комплексе с общевойсковой, медицинской и инженерной подготовкой в дневное и ночное время.

Кульминацией лагерного сбора станет тактическое учение, где военнослужащие отработают антитеррористические задачи в условиях применения условным противником химического оружия.