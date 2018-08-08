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Ракетчики Балтийского флота поразили условные цели в море из «Бастионов»
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Ракетчики Балтийского флота поразили условные цели в море из «Бастионов» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Ракетчики Балтийского флота провели электронные стрельбы из комплексов «Бастион» по условным целям, сообщил журналистам начальник отдела информобеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.
"В ходе выполнения боевой задачи расчеты противокорабельных комплексов «Бастион» провели электронные пуски противокорабельной ракетой «Оникс» по условным целям в Балтийском море, во время комплексной тренировки ракетчики также осуществили ряд мероприятий по маскировке и противодиверсионному обеспечению мест несения боевого дежурства", — сказал он.
Отмечается, что боевые расчеты комплексов «Бал» и «Бастион» Балтийского флота постоянно совершенствуют свои практические навыки. Выполняя плановые учебно-боевые задачи в своих позиционных районах, флотские ракетчики проводят регулярные тренировки боевых расчетов противокорабельных комплексов, поступивших в соединение в 2017 году в рамках планового перевооружения частей Балтийского флота.
Противокорабельный ракетный комплекс «Бастион» разработан НПО машиностроения на основе новейшей на тот момент сверхзвуковой противокорабельной ракеты 3М55 «Оникс». Комплекс «Бастион» предлагается в двух вариантах — подвижном «Бастион-П» и стационарном «Бастион-С». В состав подвижного комплекса входит 4 мобильных пусковых установки на шасси МЗКТ-7930, машина управления, транспортно-заряжающие машины, а также могут дополнительно применяться машины целеуказания с РЛК «Монолит-Б».
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