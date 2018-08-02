Отряд кораблей Северного флота участвует в межфлотском учении в Балтийском море

На данном этапе силы СФ отработали задачи по противовоздушной и противолодочной обороне отряда кораблей, находящегося на переходе морем.

В Балтийском море проходит активная фаза межфлотского учения, в котором задействованы корабли Балтийского и Черноморского флотов, а также отряд кораблей Северного флота, участвовавший 29 июля в Главном военно-морском параде.

В состав отряда кораблей Северного флота вошли ракетный крейсер «Маршал Устинов», атомная подводная лодка «Орёл», большой противолодочный корабль «Североморск», дизельная подводная лодка «Владикавказ».

Руководит плановыми мероприятиями боевой подготовки межфлотской группировки боевых кораблей в районе проведения учения заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Виктор Соколов с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов».

Боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» и артиллерийских комплексов АК-130 ракетного крейсера отработали действия с использованием боевых средств радиотехнического вооружения по захвату, сопровождению воздушных целей, идущих курсом на корабль с разных высот и направлений.

Эпизод по противолодочной обороне разыгрывался экипажем большого противолодочного корабля «Североморск» с использованием противолодочной авиации. С борта большого противолодочного корабля и ракетного крейсера Северного флота были подняты в воздух корабельные противолодочные вертолёты Ка-27, выполнившие поиск подводных лодок по маршруту следования отряда боевых кораблей.

В ходе других эпизодов учения также планируется отработать элементы противодиверсионной, противоминной и противокорабельной обороны отряда кораблей, находящегося на переходе морем.