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На Балтийском флоте проходит плановое учение с подразделениями отдельного морского инженерного полка
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На Балтийском флоте проходит плановое учение с подразделениями отдельного морского инженерного полка 

ТК «Звезда» 33 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В рамках учения подразделения полка отработали комплекс вопросов маршевой подготовки, включая погрузку военной и специальной техники, формирование колонн для совершения марша в назначенный район.
На Балтийском флоте проходит плановое учение с подразделениями отдельного морского инженерного полка.
В рамках учения подразделения отдельного морского инженерного полка флота отработали комплекс вопросов маршевой подготовки, включая погрузку военной и специальной техники, формирование колонн для совершения марша в назначенный район проведения мероприятий боевой подготовки.
В полевых условиях флотские инженеры проведут тренировки по разминированию местности и объектов, установке инженерных заграждений, оборудованию позиций подразделений сухопутных войск флота, обеспечению высадки десанта и противодесантной подготовке, а также по инженерной разведке, обеспечению подразделений водой и электроэнергией.
В свою очередь, военные водолазы обследуют речное дно в местах прохода техники, затем их сменят специалисты, которые будут наводить мосты с использованием понтонно-мостового парка.
В общей сложности в учении принимают участие более 800 военнослужащих и задействовано свыше 60 единиц военной и специальной техники. Мероприятие боевой подготовки флотских инженеров является плановым и завершится к концу текущей недели.
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