Ещё
На Балтийском флоте начался лагерный сбор ракетных войск и артиллерии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Балтийском флоте начался лагерный сбор ракетных войск и артиллерии 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В мероприятиях боевой подготовки на полигонах в Калининградской области задействовано более 700 военнослужащих и около 150 единиц техники, а также подразделения морской пехоты.
На Балтийском флоте начался плановый лагерный сбор подразделений ракетных войск и артиллерии 11-го армейского корпуса. В мероприятиях боевой подготовки на нескольких полигонах в Калининградской области задействовано более 700 военнослужащих и около 150 единиц боевой техники артиллерийских и ракетных частей корпуса, а также соединения морской пехоты сухопутных и береговых войск флота.
В ходе проведения полевого выхода артиллеристам и ракетчикам предстоит выполнить свыше 200 различных огневых задач с применением реактивных систем залпового огня «Град», самоходных пушек «Гиацинт», «Пион», гаубиц «Акация», «Гвоздика», минометов «Поднос» и другого артиллерийского вооружения.
Помимо боевых стрельб, экипажи и боевые расчёты отработают действия на марше, выполнят нормативы по развёртыванию и занятию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке, выполнят различные учебно-боевые задачи на местности, в том числе специальные.
Целью учений является поэтапное слаживание артиллерийских и ракетных подразделений, совершенствование боевой выучки личного состава, повышение практических навыков командиров в управлении огнем при обороне и наступлении. Артиллеристы отработают комплексы дневных и ночных стрельб по мишеням, выполнят зачетные упражнения контрольных стрельб в составе подразделений. Венцом лагерного сбора станет проведение тактического учения по управлению огнем артиллерии 11 армейского корпуса.
Мероприятия боевой подготовки артиллеристов и ракетчиков продлятся до конца августа.
ТК «Звезда»: последние новости
Бывший командующий войсками в Сирии возглавил новую структуру Минобороны России Картаполову придется бороться с информационными войнами - военный эксперт о новом назначении в сфере Минобороны России Из Севастополя до Ялты можно будет добраться на «Комете»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко122
Как обижают россиянок в Турции и другие события дня8
Россиянам окончательно испортили лето53
Жестокая расправа над туристами попала на видео132
Решена судьба одной из зарезавших отца сестер13
Видео
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:39
«Армата» оказалась ненужной российской армии
Оружие Армия
00:35
Порошенко официально обвинили в госизмене
Украина В мире
04:49
Милонов предложил устроить суд над Бузовой
Шоу-бизнес
00:44
Россиянам окончательно испортили лето
Путешествия Общество
04:20
Семьям погибших при пожаре в Сочи помогут
Происшествия Пожары
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
01:48
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко
СНГ В мире
00:29
Россия простила долги другим странам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение