На Балтийском флоте начался лагерный сбор ракетных войск и артиллерии

В мероприятиях боевой подготовки на полигонах в Калининградской области задействовано более 700 военнослужащих и около 150 единиц техники, а также подразделения морской пехоты.

На Балтийском флоте начался плановый лагерный сбор подразделений ракетных войск и артиллерии 11-го армейского корпуса. В мероприятиях боевой подготовки на нескольких полигонах в Калининградской области задействовано более 700 военнослужащих и около 150 единиц боевой техники артиллерийских и ракетных частей корпуса, а также соединения морской пехоты сухопутных и береговых войск флота.

В ходе проведения полевого выхода артиллеристам и ракетчикам предстоит выполнить свыше 200 различных огневых задач с применением реактивных систем залпового огня «Град», самоходных пушек «Гиацинт», «Пион», гаубиц «Акация», «Гвоздика», минометов «Поднос» и другого артиллерийского вооружения.

Помимо боевых стрельб, экипажи и боевые расчёты отработают действия на марше, выполнят нормативы по развёртыванию и занятию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке, выполнят различные учебно-боевые задачи на местности, в том числе специальные.

Целью учений является поэтапное слаживание артиллерийских и ракетных подразделений, совершенствование боевой выучки личного состава, повышение практических навыков командиров в управлении огнем при обороне и наступлении. Артиллеристы отработают комплексы дневных и ночных стрельб по мишеням, выполнят зачетные упражнения контрольных стрельб в составе подразделений. Венцом лагерного сбора станет проведение тактического учения по управлению огнем артиллерии 11 армейского корпуса.

Мероприятия боевой подготовки артиллеристов и ракетчиков продлятся до конца августа.