Летчики Балтийского флота приступили к плановым ракетным стрельбам и бомбометанию на полигоне в Калининградской области

Все учебно-боевые задачи летные экипажи выполняют как в дневное, так и ночное время.

Летчики самолетов Су-30СМ и Су-24 морской авиации Балтийского флота приступили к плановым практическим действиям в рамках летно-тактического учения штурмовой эскадрильи авиабазы морской авиации Балтийского флота.

В учебных мероприятиях принимают участие более 10 экипажей морской авиации Балтийского флота.

В ходе выполнения учебно-тренировочных полетов разыгрываются тактические эпизоды по огневому обеспечению сухопутных подразделений, уничтожению командных пунктов, бронетехники и живой силы условного противника, а также ведению воздушной разведки.

В частности, в ходе учения экипажи боевых самолетов выполняют бомбометание по мишенному полю и проводят стрельбы неуправляемым ракетным оружием по береговым целям на одном из полигонов на востоке Калининградской области

Во время вылетов экипажи производят пуски управляемых и неуправляемых авиационных ракет различных классов, стрельбу из пушечного вооружения самолетов, сбрасывают бомбы весом от 100 до 500 кг, отрабатывают элементы маневрирования в ходе воздушного боя, а также заход на цели в условиях применения условным «противником» средств радиоэлектронного подавления.

Все учебно-боевые задачи летчики морской авиации выполняют как в дневное, так и в ночное время.

Запланировано около 50 вылетов на учебно-боевое применение. Всего в учении задействовано более 10 самолетов, а также свыше 400 военнослужащих авиабазы морской авиации Балтийского флота.