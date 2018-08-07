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Летчики Балтийского флота приступили к плановым ракетным стрельбам и бомбометанию на полигоне в Калининградской области
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Летчики Балтийского флота приступили к плановым ракетным стрельбам и бомбометанию на полигоне в Калининградской области 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Все учебно-боевые задачи летные экипажи выполняют как в дневное, так и ночное время.
Летчики самолетов Су-30СМ и Су-24 морской авиации Балтийского флота приступили к плановым практическим действиям в рамках летно-тактического учения штурмовой эскадрильи авиабазы морской авиации Балтийского флота.
В учебных мероприятиях принимают участие более 10 экипажей морской авиации Балтийского флота.
В ходе выполнения учебно-тренировочных полетов разыгрываются тактические эпизоды по огневому обеспечению сухопутных подразделений, уничтожению командных пунктов, бронетехники и живой силы условного противника, а также ведению воздушной разведки.
В частности, в ходе учения экипажи боевых самолетов выполняют бомбометание по мишенному полю и проводят стрельбы неуправляемым ракетным оружием по береговым целям на одном из полигонов на востоке Калининградской области.
Во время вылетов экипажи производят пуски управляемых и неуправляемых авиационных ракет различных классов, стрельбу из пушечного вооружения самолетов, сбрасывают бомбы весом от 100 до 500 кг, отрабатывают элементы маневрирования в ходе воздушного боя, а также заход на цели в условиях применения условным «противником» средств радиоэлектронного подавления.
Все учебно-боевые задачи летчики морской авиации выполняют как в дневное, так и в ночное время.
Запланировано около 50 вылетов на учебно-боевое применение. Всего в учении задействовано более 10 самолетов, а также свыше 400 военнослужащих авиабазы морской авиации Балтийского флота.
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