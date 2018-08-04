Корвет Балтийского флота в ходе проведения плановых мероприятий боевой подготовки отразил воздушное нападение условного противника

Моряки отработали стрельбу по имитированным воздушным целям из зенитных ракетных комплексов «Оса», а также артиллерийских установок А-190 и скорострельных 30-мм артиллерийских комплексов АК-630.

Экипаж корвета Балтийского флота «Стойкий» выполнил учебно-боевые задачи по отражению средств воздушного нападения условного противника в ходе проведения плановых мероприятий боевой подготовки на полигоне флота в Балтийском море.

Экипажи корвета отработал стрельбу по имитированным воздушным целям из зенитных ракетных комплексов «Оса», а также артиллерийских установок А-190 и скорострельных 30-мм артиллерийских комплексов АК-630.

В качестве воздушных мишеней использовались светящие авиационные бомбы САБ-250, представленные в виде гирлянды со светящимися элементами и поставленные фронтовым бомбардировщиком Су-24 морской авиации Балтийского флота.