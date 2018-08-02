Корабли Балтфлота на учениях отработали прорыв обороны условного противника

ПОЛИГОН «ХМЕЛЕВКА» ( Калининградская область ), 2 авг — РИА Новости . Корабли Балтийского флота, ранее участвовавшие в Главном военно-морском параде, приняли участие в учениях, на которых был отработан прорыв обороны условного противника, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту.

"Военнослужащие соединения морской пехоты Балтийского флота на полигоне «Хмелевка» в Калининградской области провели учение по захвату побережья, удерживаемого диверсионными группами условного противника, и освобождению береговых объектов инфраструктуры…Учение проводилось на этапе свертывания сил, ранее принимавших участие в Главном военно-морском параде" — говорится в сообщении.

Добавляется, что высадка десанта производилась с больших десантных кораблей и десантных катеров Балтийского флота на воздушной каверне проекта 21820 типа «Дюгонь». По плану учений корабельными группами, задействованными в высадке, было отработано подавление береговых укрепленных пунктов условного противника.

Также в ходе операции вертолеты КА-27ПС доставили на берег инженерную разведку, разминировавшую участок побережья, обеспечив, безопасную высадку главных сил.

Всего в учениях было задействовано свыше 10 кораблей и катеров, а также самолеты и вертолеты морской авиации Балтфлота, около 20 единиц боевой техники и почти 600 военнослужащих.