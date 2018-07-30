Баланс глобальной мощи

Не только в отношении ядерного оружия армии России США поддерживают паритет. Определенный баланс существует и в обычных видах вооружения.

Правда, необходимо помнить, что в отношении некоторых видов вооружений впереди Россия, в других — страны НАТО и США. Например, силы и средства противовоздушной и противоракетной обороны. В этом случае преимущество однозначно на нашей стороне. Таких зенитных ракетных комплексов, как С-300, С-400 и других, у американцев сегодня нет. Их системы «Пэтриот» и «Иджис» по ряду параметров отстают от российских аналогов. Мы видим на примере боевых действий на территории Аравийского полуострова, где йеменские хуситы обстреливают саудовцев ракетами из старых советских комплектов «Луна-М» и «Точка-У». Больше половины этих ракет благополучно долетает до целей, и американские зенитные комплексы «Пэтриот», которые состоят на вооружении саудовцев, ничего не могут с ними сделать.

Что касается, например, флота, то тут преимущество на стороне Америки. Так, военно-морские силы США располагают 11 атомными авианосцами, в то время как в Российском флоте на сегодня пока нет ни одного корабля этого класса.

Сегодня принята на вооружение крылатая ракета «Кинжал», одно из предназначений которой — борьба с авианосцами. Однако «Кинжалов» пока не так много, а самолеты-носители для эффективного применения этого оружия должны достигнуть рубежа пуска. Такая проблема не решается с помощью одной только авиации — эта комплексная задача для разных видов и родов вооруженных сил. Еще одно преимущество Российской армии — ее высокая мобильность. По сценарию различных учений не раз удавалось перебрасывать большие группы войск и техники с одного конца страны на другой. Для этого использовался железнодорожный и автомобильный транспорт, который позволяет очень быстро перебросить войска на угрожаемое направление. Возможности военно-транспортной авиации позволяют организовать выброску целого воздушно-десантного полка. Как показывает практика, ни одна страна в мире сегодня не может похвастаться тем, что за такое небольшое время может перебросить столько войск на такое большое расстояние. Вспомним опыт одной из передовых военных держав — США. Для проведения операции в зоне Персидского залива им понадобилось полгода для сосредоточения всех войск.

Таким образом, если речь идет о гипотетическом военном конфликте, то в нем будут принимать участие не только ядерные средства поражения, но и обычное вооружение. Но для оценки их потенциала исключительно математические методы неэффективны — подсчет единиц техники, их тактико-технических характеристик.

Для более глубокого понимания необходимо комплексное сравнение вооруженных сил и военного потенциала двух стран, причем рассматривать нужно все в едином комплексе. И сегодня такой подход дает понимание, что между США, НАТО и Россией существует баланс вооруженных сил, в том числе и неядерных.