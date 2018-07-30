Сотни флотских знамён взметнулись над набережной в Самаре в День ВМФ

Здесь собрались моряки со всех флотов и родов войск ВМФ. Морская пехота, подводники, боевые водолазы. Каждый — неотъемлемая часть военного братства. О ночных хулиганах и о тех, кто все лето проводит под водой, смотрите в нашем материале.