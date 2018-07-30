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Сотни флотских знамён взметнулись над набережной в Самаре в День ВМФ
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Сотни флотских знамён взметнулись над набережной в Самаре в День ВМФ 

ТРК Губерния 3 часа назад
Здесь собрались моряки со всех флотов и родов войск ВМФ. Морская пехота, подводники, боевые водолазы. Каждый — неотъемлемая часть военного братства. О ночных хулиганах и о тех, кто все лето проводит под водой, смотрите в нашем материале.
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