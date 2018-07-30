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Корабли, принимавшие участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте, взяли курс в пункты постоянного базирования
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Корабли, принимавшие участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте, взяли курс в пункты постоянного базирования 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе перехода их экипажи отработают прохождение кораблем узкости, элементы борьбы за живучесть на ходу, постановку радиоэлектронных помех, организацию ПВО.
Корабли после участия в праздничных мероприятиях в акватории Невы и Финского залива, посвященных Дню ВМФ России, выходят в море для совершения межбазового и межфлотского перехода в пункты постоянного базирования.
В ходе перехода экипажам кораблей предстоит отработать маневренные элементы — прохождения кораблем узкости, провести учения по борьбе за живучесть на ходу, тренировки по связи и постановке радиоэлектронных помех, а также организации противовоздушной и противолодочной обороны.
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