Корабли, принимавшие участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте, взяли курс в пункты постоянного базирования

В ходе перехода их экипажи отработают прохождение кораблем узкости, элементы борьбы за живучесть на ходу, постановку радиоэлектронных помех, организацию ПВО.

Корабли после участия в праздничных мероприятиях в акватории Невы и Финского залива, посвященных Дню ВМФ России , выходят в море для совершения межбазового и межфлотского перехода в пункты постоянного базирования.

В ходе перехода экипажам кораблей предстоит отработать маневренные элементы — прохождения кораблем узкости, провести учения по борьбе за живучесть на ходу, тренировки по связи и постановке радиоэлектронных помех, а также организации противовоздушной и противолодочной обороны.