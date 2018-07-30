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Более 1,5 тысяч миротворцев и мотострелков поднято по тревоге под Самарой
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Более 1,5 тысяч миротворцев и мотострелков поднято по тревоге под Самарой 

ТК «Звезда» 53 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Учения планируется провести с учетом боевого опыта, полученного в Сирийской Арабской Республике.
Более 1,5 тысяч военнослужащих миротворческой и мотострелковой бригад 2-й общевойсковой армии, дислоцированных в Самарской области, подняты по тревоге и приведены в высшие степени боевой готовности.
Мотострелки приступили к совершению 200-километрового марша в Оренбургскую область на штатной технике — автомобилях Урал и КамАЗ, а также бронетранспортерах БТР-82АМ.
На Тоцком полигоне два соединения проведут двустороннее учение. Солдаты и офицеры отработают взаимодействие межвидовых подразделений: авиации, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), расчетов БПЛА, а также выполнят задачи по наступлению и обороне. Привлечено свыше 400 единиц автомобильной и специальной техники. Отдельный день будет выделен под тактические действия с боевой стрельбой.
Учения планируется провести с учетом боевого опыта, полученного в Сирийской Арабской Республике. Они пройдут под руководством командующего 2-й общевойсковой армии ЦВО генерал-майора Рустама Мурадова.
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