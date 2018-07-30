Более 1,5 тысяч миротворцев и мотострелков поднято по тревоге под Самарой

Учения планируется провести с учетом боевого опыта, полученного в Сирийской Арабской Республике

Более 1,5 тысяч военнослужащих миротворческой и мотострелковой бригад 2-й общевойсковой армии, дислоцированных в Самарской области , подняты по тревоге и приведены в высшие степени боевой готовности.

Мотострелки приступили к совершению 200-километрового марша в Оренбургскую область на штатной технике — автомобилях Урал и КамАЗ, а также бронетранспортерах БТР-82АМ.

На Тоцком полигоне два соединения проведут двустороннее учение. Солдаты и офицеры отработают взаимодействие межвидовых подразделений: авиации, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), расчетов БПЛА, а также выполнят задачи по наступлению и обороне. Привлечено свыше 400 единиц автомобильной и специальной техники. Отдельный день будет выделен под тактические действия с боевой стрельбой.