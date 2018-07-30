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Более 2,5 тысячи ставропольских мотострелков переброшены на черноморское побережье
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Более 2,5 тысячи ставропольских мотострелков переброшены на черноморское побережье 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
В рамках учений свыше 2,5 тысячи мотострелков прибыли со Ставрополья на черноморское побережье Кубани.
«Более 2,5 тысячи военнослужащих с использованием около 600 единиц техники завершили марш из Старополья на полигоны у Черного моря для участия в ротных тактических учениях», — сообщил глава пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев. Его слова передает ТАСС.
Мотострелки во время движения отразили несколько атак условных диверсионных групп противника, а также преодолели условно зараженную местность. Кроме того, выдвижение в район учений проходило в условиях противодействия авиаударам и средствам радиоэлектронной борьбы.
По словам Астафьева, учения будут проводиться с 1 по 15 августа сразу на нескольких участках побережья Черного моря: от Тамани до Абхазии.
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