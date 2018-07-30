ВПК США рассчитывает на большие деньги из-за решений, принятых Россией

Гиперзвуковые ракеты рассматриваются оборонными предприятиями США как перспективный источник доходов, так как Пентагон послал «сигнал» о необходимости их разработки, сообщают СМИ со ссылкой на отраслевых аналитиков. Внимание к этой теме в Конгрессе повысилось, как заявляется из-за решений, принятых в том числе Россией

В компании Northrop Grumman признали, что получили сигнал от Конгресса и Пентагона о необходимости разработать гиперзвуковое оружие, пишет USNI News.

Старший инженер Rand Corp. Джордж Накузи, специалист по баллистическим ракетам и космической технике, отметил, что потребность в гиперзвуковых ракетах — относительно новый сигнал, поступающий от американского министерства обороны.

Накузи отметил, что создание гиперзвуковых ракет будет дорогостоящим и займет, возможно, десятилетие. По его словам, до недавнего времени Пентагон не тратил много денег на гиперзвуковые технологии. Однако теперь Конгресс и минобороны США усилили внимание к этой теме, в том числе из-за решений, принятых в Москве и Пекине.

«Русские долгое время работали над гиперзвуком. По некоторым данным, они могут опередить нас», — заявил он, напомнив, что Россия уже заявляет о наличии у нее гиперзвуковых ракет, а Китай говорит о готовности развернуть некое гиперзвуковое оружие.

Накузи отметил, что ситуация похожа на гонку вооружений — США не могут позволить, чтобы Россия и Китай имели то, чего нет у американцев.

В июне США признали, что отстают от России и Китая в создании гиперзвуковых ракет и относятся со всей серьезностью к заявлениям Москвы на этот счет.