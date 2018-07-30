Картаполову придется бороться с информационными войнами — военный эксперт о новом назначении в сфере Минобороны России

Военные эксперты рассказали, что значит новое назначение в сфере Минобороны России

«В современной войне, а также в условиях мирного времени чрезвычайно важны такие качества, как морально-психологическая устойчивость, верность присяге и родине, готовность выполнить боевые задачи, в том числе ценой своей жизни. Именно поэтому фактор воспитания сегодня приобретает первостепенное значение, особенно в условиях, когда любой военнослужащий подвергается воздействию информационных потоков соцсетей, где происходит манипулирование и искажение реальности», — сказал Коротченко.

Как отметил в комментарии «Звезде» военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин , Картаполов очень авторитетный человек, который имеет опыт не только руководства войсками в мирное время, опыт управления войсками во время боевых действий в Сирии

«Это говорит о том, какое огромное значение придает руководство страны и Вооруженных сил страны этому направлению. Я думаю, что создание военно-политического управление — это большой шаг в укреплении наших вооруженных сил и в укреплении нашего государства», — сказал «Звезде» Литовкин.