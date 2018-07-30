Военные эксперты рассказали, что значит новое назначение в сфере Минобороны России.
Новое назначение в сфере Минобороны России — это понимание руководством страны чрезвычайно важных проблем в данной сфере. Именно поэтому Андрей Картаполов, прошедший школу в Генштабе РФ, Центральном аппарате Министерства обороны, человек, который поднимет на новый уровень весь комплекс мероприятий в данной сфере. Об этом в эксклюзивном интервью радио «Звезда» рассказал Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
«В современной войне, а также в условиях мирного времени чрезвычайно важны такие качества, как морально-психологическая устойчивость, верность присяге и родине, готовность выполнить боевые задачи, в том числе ценой своей жизни. Именно поэтому фактор воспитания сегодня приобретает первостепенное значение, особенно в условиях, когда любой военнослужащий подвергается воздействию информационных потоков соцсетей, где происходит манипулирование и искажение реальности», — сказал Коротченко.
Как отметил в комментарии «Звезде» военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин, Картаполов очень авторитетный человек, который имеет опыт не только руководства войсками в мирное время, опыт управления войсками во время боевых действий в Сирии.
«Это говорит о том, какое огромное значение придает руководство страны и Вооруженных сил страны этому направлению. Я думаю, что создание военно-политического управление — это большой шаг в укреплении наших вооруженных сил и в укреплении нашего государства», — сказал «Звезде» Литовкин.
Ранее сообщалось, что бывший командующий войсками в Сирии и бывший командующий ЗВО Андрей Картаполов стал начальником военно-политического управления Вооруженных Сил России.