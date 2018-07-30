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Более 2,5 тыс. мотострелков переброшены на черноморское побережье Кубани
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Более 2,5 тыс. мотострелков переброшены на черноморское побережье Кубани 

ТАСС 2 часа назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июля. /ТАСС/. Свыше 2,5 тыс. ставропольских мотострелков прибыли на учения на черноморское побережье Кубани. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
"Более 2,5 тыс. военнослужащих с использованием около 600 единиц техники завершили марш из Старополья на полигоны у Черного моря для участия в ротных тактических учениях", — сказал Астафьев.
Мотострелки в ходе движения отразили несколько атак диверсионных групп условного противника и преодолели условно зараженные участки местности. При этом выдвижение в район проведения учений прошло в условиях противодействия средствам радиоэлектронной борьбы и авиационным ударам.
Астафьев уточнил, что учения пройдут на различных участках черноморского побережья от Тамани до полигона Нагвалоу в Абхазии с 1 по 15 августа.
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