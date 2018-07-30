Более 2,5 тыс. мотострелков переброшены на черноморское побережье Кубани

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июля. / ТАСС /. Свыше 2,5 тыс. ставропольских мотострелков прибыли на учения на черноморское побережье Кубани. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Более 2,5 тыс. военнослужащих с использованием около 600 единиц техники завершили марш из Старополья на полигоны у Черного моря для участия в ротных тактических учениях", — сказал Астафьев.

Мотострелки в ходе движения отразили несколько атак диверсионных групп условного противника и преодолели условно зараженные участки местности. При этом выдвижение в район проведения учений прошло в условиях противодействия средствам радиоэлектронной борьбы и авиационным ударам.