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Огнем и маневром: в Ростовской области прошли учения танкистов
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Огнем и маневром: в Ростовской области прошли учения танкистов 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Танковые экипажи Южного военного округа отработали уничтожение наземных и воздушных целей.
Учения танкистов прошли в Ростовской области. Экипажи танковТ-72 отработали стрельбу 125-мм снарядами.
По условиям учений танкистам предстояло с места и в движении поразить мишени, имитировавшие расчет гранатомета, безоткатное орудие и вражеский танк.
Также военнослужащие отработали уничтожение воздушных целей из крупнокалиберного пулемета.
Помимо стрельб экипажи отработали маневрирование на полосе препятствий. Механики-водители тренировались преодолевать на многотонных машинах брод, ров, колейный мост и минное поле.
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