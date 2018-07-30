Огнем и маневром: в Ростовской области прошли учения танкистов

Танковые экипажи Южного военного округа отработали уничтожение наземных и воздушных целей.

Учения танкистов прошли в Ростовской области . Экипажи танковТ-72 отработали стрельбу 125-мм снарядами.

По условиям учений танкистам предстояло с места и в движении поразить мишени, имитировавшие расчет гранатомета, безоткатное орудие и вражеский танк.

Также военнослужащие отработали уничтожение воздушных целей из крупнокалиберного пулемета.

Помимо стрельб экипажи отработали маневрирование на полосе препятствий. Механики-водители тренировались преодолевать на многотонных машинах брод, ров, колейный мост и минное поле.