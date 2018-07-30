Российской армии добавили руководителей

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Военно-политическое управление создано в Минобороны России 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
В Минобороны России создана новая структура — военно-политическое управление ВС России, которую возглавил бывший командующий войсками в Сирии и экс-командующий Западного военного округа Андрей Картаполов. Об сообщает РИА Новости.
«Назначить генерал-полковника Картаполова Андрея Валериевича заместителем министра обороны России — начальником главного военно-политического управления Вооружённых сил, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.
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