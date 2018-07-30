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Генерала Картаполова назначили замминистра обороны
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Генерала Картаполова назначили замминистра обороны
РИА Новости
6 часов назад
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РИА Новости
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: ГЕНЕРАЛ
АНДРЕЙ КАРТАПОЛОВ
НАЗНАЧЕН ЗАММИНИСТРА ОБОРОНЫ
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