В правительстве РФ танк «Армата» назвали слишком дорогим для массовой закупки

«Зачем наводнять „Арматами“ все Вооружённые силы? У нас Т-72 пользуется огромным спросом на рынке», — пояснил чиновник. Он добавил, что «Армата» модель достаточно дорогостоящая, а средства идут на модернизацию старой техники, позволяя экономить бюджетные средства.

Т-14 — это новейший российский танк на тяжёлой гусеничной платформе «Армата». Машина имеет необитаемую башню и новейшие бортовые системы. Войсковые испытания планируется завершить к ноябрю. Поставки в Вооружённые силы запланированы на 2019 год.