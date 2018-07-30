Ещё
В правительстве РФ танк «Армата» назвали слишком дорогим для массовой закупки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В правительстве РФ танк «Армата» назвали слишком дорогим для массовой закупки 

Говорит Москва 6 часов назад
«Зачем наводнять „Арматами“ все Вооружённые силы? У нас Т-72 пользуется огромным спросом на рынке», — пояснил чиновник. Он добавил, что «Армата» модель достаточно дорогостоящая, а средства идут на модернизацию старой техники, позволяя экономить бюджетные средства.
Т-14 — это новейший российский танк на тяжёлой гусеничной платформе «Армата». Машина имеет необитаемую башню и новейшие бортовые системы. Войсковые испытания планируется завершить к ноябрю. Поставки в Вооружённые силы запланированы на 2019 год.
Говорит Москва: последние новости
Задачей нового управления Минобороны назвали подготовку к гибридным войнам Владимир Путин примет в Петербурге парад в честь Дня Военно-морского флота Командующий ВМС Китая впервые прибыл в Россию с официальным визитом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко122
Как обижают россиянок в Турции и другие события дня9
Россиянам окончательно испортили лето53
Жестокая расправа над туристами попала на видео132
«Армата» оказалась ненужной российской армии124
Видео
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:39
«Армата» оказалась ненужной российской армии
Оружие Армия
00:35
Порошенко официально обвинили в госизмене
Украина В мире
04:49
Милонов предложил устроить суд над Бузовой
Шоу-бизнес
00:44
Россиянам окончательно испортили лето
Путешествия Общество
04:20
Семьям погибших при пожаре в Сочи помогут
Происшествия Пожары
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
01:48
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко
СНГ В мире
00:29
Россия простила долги другим странам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение