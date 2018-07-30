Видео: Экипажи самых больших в мире вертолетов провели летно-тактические учения

Летно-тактические учения экипажей самых крупных в мире серийно выпускаемых вертолетов МИ-26, дислоцированных в Восточном военном округе. В ходе учений экипажам была поставлена задача перебазироваться на запасной аэродром. По легенде — место высадки было заражено. Передислокацию МИ-26 прикрывали транспортно-штурмовые МИ-8амтш, которые неофициально называют «Терминаторами». После посадки пилоты, совместно с инженерно-техническим составом отработали действия по специальной обработке винтокрылых машин.

Кроме основной задачи учений, экипажи МИ-26 и МИ-8амтш отработали доставку материальных средств, в том числе медицинское имущество и эвакуацию условно раненых.

Военно-транспортный вертолет МИ-26 может перевозить крупногабаритные грузы. В том числе и боевую технику, общей массой до 20 тонн.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как новые МИ-8 заступили на боевое дежурство в Восточном военном округе.