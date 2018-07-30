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Делегация ВМС Китая посетила главную базу Северного флота
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Делегация ВМС Китая посетила главную базу Северного флота 

ТАСС 1 час назад
Фото: Северпост
МУРМАНСК, 30 июля. /ТАСС/. Делегация Военно-морских сил Китая побывала в Североморске — главной базе Северного флота. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба флота.
"Сегодня в главную базе Северного флота — Североморск — с рабочим визитом прибыла делегация Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) во главе с командующим ВМС НОАК вице-адмиралом Шэнь Цзинлуном", — сообщает пресс-служба.
Первым пунктом программы визита стало посещение штаба Северного флота, где состоялась протокольная встреча командующего им. адмирала Николая Евменова и руководителя китайской делегации. Стороны обсудили комплекс вопросов, связанных с реагированием на существующие угрозы в Мировом океане, возможные практические формы сотрудничества в интересах укрепления безопасности на море.
В ходе встречи вице-адмирал Шэнь Цзинлун поделился своими впечатлениями о посещении Санкт-Петербурга. Ранее китайский военачальник побывал на праздновании Дня ВМФ России в Северной столице и высоко оценил Главный военно-морской парад.
Затем они посетили атомный подводный ракетный крейсер «Воронеж», где для членов китайской делегации была проведена обзорная экскурсия. В завершение визита делегацию ВМС НОАК ознакомили с выставкой военной воздушной и исторической техники в гарнизоне летчиков Северного флота в поселке Сафоново.
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