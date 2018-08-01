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Минобороны вступилось за «Армату»
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Минобороны вступилось за «Армату» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков сообщил, что ресурс и надежность унифицированных платформ «Армата», «Курганец», «Бумеранг» на 20% выше, чем у существующей техники.
По словам замминистра, за последние пять лет в ходе перевооружения войск было введено в эксплуатацию более 25 тыс. единиц новой бронетанковой и автомобильной техники и свыше 4 тыс. современных образцов ракетно-артиллерийского вооружения.
«В итоге по данным номенклатурам Россия, по мнению независимых экспертных агентств, в 2017 году возглавила мировой рейтинг», — заявил Булгаков в интервью изданию «Красная звезда».
Напомним, в понедельник вице-премьер Юрий Борисов заявил, что российская армия не стремится массово закупать танки «Армата» из-за их высокой цены, предпочитая модернизировать существующую военную технику.
По этому поводу военный эксперт Василий Кашин заявил газете ВЗГЛЯД, что на устранение всех технических вопросов по танкам «Армата» уйдут годы, а член экспертного совета коллегии ВПК России, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский предположил, что серьезных закупок «Арматы» ждать не приходится.
Ранее также появились сведения о провале разработки новейшей российской БМП на базе платформы «Курганец 25».
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