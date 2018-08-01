Минобороны вступилось за «Армату»

Заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков сообщил, что ресурс и надежность унифицированных платформ «Армата», «Курганец», «Бумеранг» на 20% выше, чем у существующей техники.

По словам замминистра, за последние пять лет в ходе перевооружения войск было введено в эксплуатацию более 25 тыс. единиц новой бронетанковой и автомобильной техники и свыше 4 тыс. современных образцов ракетно-артиллерийского вооружения.

«В итоге по данным номенклатурам Россия, по мнению независимых экспертных агентств, в 2017 году возглавила мировой рейтинг», — заявил Булгаков в интервью изданию «Красная звезда».

Напомним, в понедельник вице-премьер Юрий Борисов заявил, что российская армия не стремится массово закупать танки «Армата» из-за их высокой цены, предпочитая модернизировать существующую военную технику.

Ранее также появились сведения о провале разработки новейшей российской БМП на базе платформы «Курганец 25».