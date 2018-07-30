Какую роль во Второй мировой сыграла дивизия СС «Галичина»

«Сброд, позорящий мундир»: какую роль во Второй мировой войне сыграла дивизия СС «Галичина»

75 лет назад вышел приказ начальника Главного оперативного управления СС о формировании на западе Украины добровольческой дивизии «Галичина». Акт о её создании был провозглашён тремя месяцами ранее. В формировании дивизии участвовали бойцы карательных подразделений вспомогательной полиции, причастные к массовым убийствам мирного населения. Однако сегодня украинские власти ставят им памятники и называют в их честь улицы. Об истории добровольческой дивизии СС «Галичина» — в материале RT.

После неудачной попытки создания Украинской народной республики в годы Гражданской войны ряд деятелей украинского националистического движения бежали на Запад и осели в Чехословакии, Австрии , Германии и других европейских странах. Один из лидеров этого движения Евгений Коновалец создал в начале 1920-х годов Украинскую военную организацию, а в 1929 году на её базе — Организацию украинских националистов (ОУН). ОУН установила связи с немецкими спецслужбами, ставшие особенно тесными после прихода к власти в Германии нацистов. При поддержке немцев ОУН стала пытаться создать тайную агентурную сеть на территории УССР и Западной Украины, находившейся тогда под властью Польши

23 мая 1938 года советская разведка провела спецоперацию по ликвидации Коновальца, и ОУН раскололась на две фракции. Первой руководил радикал Степан Бандер, а второй — родственник Коновальца Андрей Мельник . Обе фракции активно сотрудничали с нацистской разведкой — абвером, одновременно пытаясь дискредитировать друг друга.

Путь в СС

В начале 1941 года из украинских националистов были сформированы батальоны «Роланд» и «Нахтигаль», действовавшие в составе спецподразделения «Бранденбург 800» и замыкавшиеся на абвер. В июне–июле они, наряду с другими гитлеровскими формированиями, действовали на территории УССР.

Однако очень скоро немецкое командование разочаровалось в бандеровской фракции ОУН, из которой в значительной мере были набраны «Нахтигаль» и «Роланд», из-за мародёрства, коррупции и политических интриг. Бандера был арестован за хищения, а бойцов «украинских» подразделений из диверсантов переквалифицировали в каратели, сформировав из них отряды вспомогательной полиции.

В дальнейшем к формированию новых полицейских батальонов стали привлекать и других членов ОУН, а также сочувствовавших им лиц. Именно они, действуя под командованием немецких айнзатцгрупп, стали основными исполнителями политики «окончательного решения еврейского вопроса» на Украине. Также украинских полицаев активно использовали против мирного населения Белоруссии

В 1942 году гитлеровское командование, столкнувшись с массовым развёртыванием на оккупированных территориях СССР партизанского движения, ощутило острую нехватку людских ресурсов и задумалось над методами более эффективного использования украинских коллаборационистов.

Добровольческая дивизия

«Следует отметить, что появление дивизии «Галичина» («Галиция») было в известной степени случайным. Изначально немцы в принципе не собирались создавать подразделения СС, укомплектованные славянами. Возможно, дивизия и не возникла бы, однако сама территория Галиции не входила в состав рейхскомиссариата «Украина» — наряду с польскими землями она была частью генерал-губернаторства. Губернатор дистрикта Галиция Отто Вехтер оказался горячим сторонником идеи создания национальных формирований. А он был не представителем ОУН или местной администрации, а влиятельным немецким чиновником, слово которого имело серьёзный вес», — рассказал в интервью RT историк и писатель Константин Залесский.

По словам эксперта, Вехтер изначально хотел создать из галичан целый корпус, в состав которого входили бы, помимо стрелковой, танковая и егерская дивизии.

«Германское руководство после некоторых колебаний дало добро на создание стрелковой дивизии. Только Генрих Гиммлер выдвинул условие, что в названии подразделения не должно фигурировать слово «Украина»», — отметил историк.

В марте 1943 года Отто Вехтер обратился к жителям Галиции с «манифестом», призывающим их к вооружённой борьбе против Советского Союза в рядах новой дивизии СС «Галичина». В начале апреля из числа местных националистов был создан координационный орган — «военное управление», а 29 апреля в Лемберге Львове ) — провозглашён акт об основании нового подразделения.

Менее чем за два месяца гитлеровскому командованию удалось набрать более 80 тыс. добровольцев из числа бойцов вспомогательной полиции и обычных галичан.

Так как количество желающих служить в СС оказалось избыточным, немцы, помимо собственно дивизии, решили сформировать из них новые полицейские части и отдельные полки СС, которые со временем влились в состав «Галичины».

30 июля был официально подписан приказ начальника Главного оперативного управления СС о формировании добровольческой дивизии СС«Галичина», и личный состав отправился в тренировочные лагеря СС. Осенью 1943 года командиром дивизии был назначен оберфюрер СС Фриц Фрейтаг. До этого он служил в немецких подразделениях и был шокирован состоянием дисциплины своих галицийских подопечных.

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«Фриц Фрейтаг всё время отзывался о своих подчинённых очень плохо. То, что он писал о них, — уникальный случай. Наверное, больше ни один из немецких командиров не был такого плохого мнения о вверенной ему дивизии. Фрейтаг и другие немецкие офицеры считали бойцов «Галичины» сбродом, позорящим германский мундир», — рассказал Константин Залесский.

В дивизии процветало воровство, личный состав, получивший немецкие форменные подтяжки, щеголял тем не менее в ремнях, вырезанных из краденной казённой упряжи. Родственники бойцов приносили в расположение дивизии самогон и устраивали попойки.

Только крайне жёсткими мерами Фрейтагу удалось установить в дивизии какое-то подобие порядка.

«В отличие от других национальных подразделений СС, в «Галичине» было много офицеров не немецкого происхождения — вплоть до уровня командиров батальонов. Это было связано с тем, что галичане начиная с 1941 года успели сделать карьеру в карательных полицейских формированиях и своим рвением заслужили доверие немецкого командования. Однако, как показал опыт, каратели, не имевшие настоящего боевого опыта, оказались весьма посредственными командирами на фронте. Убивать безоружных евреев — это одно, а воевать с Красной армией — совсем другое», — подчеркнул эксперт.

В начале 1944 года подразделения дивизии, а также отдельные 4, 5, 6, 7 и 8-й полки СС (ставшие затем её резервом) использовались только в карательных операциях против гражданского населения Польши, Франции , Югославии и Западной Украины.

28 февраля бойцы 4-го отдельного полка СС совместно с подразделениями УПА и вспомогательной полиции полностью сожгли преимущественно польское село Гута Пеняцкая (в настоящее время находится на территории Львовской области) и уничтожили практически всё его население (из более тысячи жителей смогли спастись лишь около 50 человек).

Бесславный конец

Летом 1944 года гитлеровцы попытались использовать «галицкие» подразделения СС на фронте. 25 июня основные силы дивизии были переброшены под Броды, в распоряжение командования 13-го армейского корпуса. 13 июля здесь началось наступление сил 1-го Украинского фронта. 18 июля под Бродами образовался котёл, из которого удалось вырваться только примерно 500 бойцам «Галиции» во главе с Фрейтагом.

«Дивизия была откровенно плохой. Под Бродами она сражалась далеко не в самых худших условиях, но показать с хорошей стороны себя не смогла», — отметил Константин Залесский.

В то же время некоторые немецкие офицеры отметили личную храбрость отдельных галичан, за что те были награждены гитлеровскими орденами.

В августе 1944 года началось повторное формирование дивизии из вырвавшихся из-под Брод бойцов вспомогательных и тыловых подразделений дивизии, не бывших в окружении, а также личного состава отдельных полков. В дальнейшем её использовали для подавления Словацкого восстания и в карательных мероприятиях на территории Югославии.

Весной 1945 года дивизию перебросили в Австрию и попытались создать на её основе так называемую 1-ю украинскую дивизию Украинской национальной армии. Однако времени на это не хватило. «Это были бесполезные потуги и метания на фоне неизбежного поражения», — заявил Константин Залесский.

В начале мая 1945 года личный состав «Галичины» сдался в плен англичанам и американцам. Фриц Фрейтаг, испугавшись суда, застрелился 10 мая.

Союзники, которые очень неохотно выдавали советской стороне коллаборационистов, заявили, что считают бойцов «Галиции» гражданами Польши. Кроме того, за них вступился папа Римский (практически весь личный состав подразделения был греко-католического вероисповедания).

В итоге бойцы дивизии массово эмигрировали в США Канаду , избежав ответственности за совершённые ими военные преступления.

Тем не менее решением Нюрнбергского трибунала все войска СС, в которые входила и «Галичина», были признаны преступной организацией.

«Ориентир для украинской молодёжи»

Через некоторое время после завершения войны силами украинской диаспоры в Канаде и США стали предприниматься попытки реабилитировать дивизию «Галиция». Эти попытки резко активизировались после создания в 1991 году независимой Украины.

Эсэсовцев объявили «борцами за свободу Украины», а подразделение, которое было преимущественно полицейским, в литературе стали именовать «боевой частью».

В 1991 году бойцам дивизии СС был установлен памятный знак под Бродами, в 1994-м для них было создано Мемориальное воинское кладбище в селе Червоное Львовской области. В честь дивизии проводятся ежегодные парады во Львове, а в ряде украинских городов, в частности в Ивано-Франковске Тернополе , в честь «героев» СС «Галичина» были переименованы улицы.

Директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович в 2017 году объявил, что символика дивизии СС «Галичина» не является запрещённой на Украине (в отличие от Георгиевской ленты, символизирующей победу СССР в Великой Отечественной войне. — RT). А в апреле 2018 года Вятрович заявил, что разница между эсэсовцами из «Галиции» и красноармейцами была только в том, что гитлеровцы дольше готовили свои кадры.

В начале мая этого года в Днепре (бывшем Днепропетровске ) произошли столкновения между местными жителями и членами радикальной организации С14, нанёсшими на один из городских заборов огромный мурал в честь «Галиции». Через некоторое время мурал был закрашен, а на его месте появились изображения героев советских мультфильмов.

«Дивизия «Галичина» в своё время не оправдала надежд ни гитлеровского командования, ни бойцов, входивших в её состав. Её история закончилась бесславно. Однако сегодня влиятельные партии на Украине формируют политический заказ на её реабилитацию. Из неё пытаются сделать ориентир для будущих поколений», — рассказал RT академик Академии политических наук РФ Андрей Кошкин, заведующий кафедрой РЭУ им. Г. В. Плеханова.

В свою очередь, Константин Залесский не видит в истории дивизии СС «Галичина» ничего достойного.

«Это совсем не славная страница украинской истории. Бойцы дивизии не являлись борцами за свободу Украины — это были обычные коллаборационисты. И, как и многие другие коллаборационистские подразделения, дивизия «Галиция» являлась полубандитским формированием. С прагматичной точки зрения её создание принесло даже определённую пользу Красной армии. Немцы теоретически могли использовать средства, потраченные на её создание, каким-то более эффективным образом. А так они не принесли Третьему рейху особой пользы, и средства с военной точки зрения были потрачены практически напрасно», — подвёл итог Константин Залесский.