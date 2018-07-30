Военному самолету Росгвардии присвоено имя легендарного военачальника — «Иван Яковлев»

«Именно благодаря организаторскому таланту и профессионализму генерала армии Ивана Кирилловича Яковлева за короткий по историческим меркам период удалось кардинально изменить облик внутренних войск МВД СССР, вывести их на качественно новый уровень. За восемнадцать лет руководства войсками Иван Кириллович реализовал комплекс системных мероприятий по совершенствованию всех сфер их деятельности, предопределивший стратегический вектор дальнейшего развития», — сказал генерал-полковник Сергей Захаркин, обращаясь к участникам мероприятия

Статс-секретарь также обратил внимание на то, что в этот период были созданы окружные командования, первое подразделение специального назначения, авиационные и морские воинские части, образованы Центральный военный госпиталь, ансамбль песни и пляски и собственные военные училища.

«Присваивая сегодня воздушному судну имя Ивана Яковлева, мы отдаем дань уважения этому достойному человеку и мужественному генералу, чья деятельность по праву заслуживает самой высокой оценки и является ярким примером бескорыстного служения Отечеству. Уверен, что экипаж самолета «Иван Яковлев», командование части будут ответственно подходить к выполнению полетных заданий в память о прославленном главнокомандующем генерале армии Иване Кирилловиче Яковлеве! Поздравляю всех присутствующих с этим знаменательным событием», — сказал он.

В торжественном митинге приняли участие представители местных органов власти, общественных организаций и Русской православной церкви , дочь и внук Ивана Кирилловича Яковлева, военнослужащие и ветераны авиационных воинских частей Росгвардии.

Православный обряд освящения самолета провел митрополит Калужский и Боровский Климент.

Генерал-полковник Сергей Захаркин и почетные гости осмотрели территорию воинской части, возложили цветы к монументу «Во славу авиаторов Росгвардии и памяти товарищей, погибших при исполнении служебного долга» (с 1995 года при выполнении служебно-боевых задач погибли 19 военнослужащих полка).

Справочно:

5 августа исполняется 100 лет со дня рождения генерала армии Ивана Кирилловича Яковлева. В составе действующей армии он прошел всю Великую Отечественную войну, восемнадцать лет возглавлял внутренние войска МВД СССР (с 1968-го по 1986 год). С его именем связана кардинальная реформа внутренних войск: создание системы боевой подготовки, высшего военного образования, первого подразделения специального назначения, морских и авиационных воинских частей.

В честь признания особых личных заслуг, для увековечения памяти бывшего командующего внутренними войсками МВД СССР генерала армии Ивана Кирилловича Яковлева приказом директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 25 июня 2018 года № 218 почетное наименование «Иван Яковлев» присвоено военно-транспортному самолету Ил-76МД.

Имя легендарного командующего присвоено Новосибирскому военному институту войск национальной гвардии Российской Федерации и улице в районе Лефортово г. Москвы . Учреждена ведомственная медаль «Генерал армии Яковлев», которой награждаются офицеры за умелое руководство воинскими частями и организациями Росгвардии. Общероссийская организация ветеранов войск правопорядка учредила премию имени И. К. Яковлева, которая вручается ветеранам за активное участие в военно-патриотическом воспитании личного состава и молодежи, а военнослужащим и сотрудникам — за образцовое исполнение воинского долга. 3 августа на территории центрального аппарата Росгвардии состоится торжественное открытие бюста военачальника.

В настоящее время почетные наименования имеют 10 воздушных судов авиации войск национальной гвардии Российской Федерации, в том числе 6 самолетов и 4 вертолета.

Экипаж самолета Ил-76МД «Иван Яковлев» — один из лучших в Росгвардии. Он успешно справился с задачами по обеспечению безопасности Чемпионата мира по футболу FIFA-2018. Командир экипажа капитан Илья Лупов.

Самолет Ил-76МД считается одним из самых надежных и востребованных военно-транспортных самолетов. Его максимальный взлетный вес — 190 тонн, практический потолок высоты — 12 750 метров, максимальная скорость — 780 км/ч, максимальная дальность полета — 10 000 км, экипаж — 7 человек.