Йеменский «летающий танк» Т-80 «приземлила» авиация арабской коалиции

«Восьмидесятые», из-за того что они достаточно сложны в эксплуатации, в настоящее время лишь эпизодически привлекаются к участию в боевых действиях. Поскольку в небе страны хозяйничают боевые самолеты соседних стран, а у хуситов существуют проблемы с противоздушной обороной, такие вот танковые вылазки чреваты потерями. Каким бы совершенным не был танк, но от атакующего F-15 или F-16 ему не отбиться. Поэтому не удивительно, что боевую машину, прозванную «летающей» за свои выдающиеся динамические характеристики, «приземлили» ракетой или бомбой, превратив в груду металлолома.

Интересно, что на некотором расстоянии от погибшей «восьмидесятки» находится другой уничтоженный танк — М60А3 американского производства. Такие боевые машины продолжают оставаться на вооружении Саудовской Аравии . Так что, не исключено, что Т-80БВ вначале сумел подбить «Патон», после чего уже из охотника превратился в жертву. К сожалению, по всей видимости, подробности данного боя мы вряд ли узнаем.

Т-80БВ были закуплены Йеменом Беларуси , куда 92 танка попали из дислоцировавшейся в Германии Западной группы советских войск.

Практически сразу с железнодорожных платформ «реактивные танки» были отправлены на базу хранения, и их определи в так называемую «экспортную группу».

В 2011 году 66 машин решил приобрести Йемен. Перед отправкой в эту страну танки прошли ремонт на 140-м белорусском танкоремонтном заводе.