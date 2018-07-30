Украинские зенитчики в этом году будут стрелять еще больше

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Facebook.

«В этом году зенитно-ракетные войска будут стрелять еще больше. С подразделениями зенитных ракетных войск проведут свыше 150 тактических и командно-штабных учений, 4200 тренировок боевых обслуг и мероприятий боевого слаживания», — указано в сообщении.

Отмечается, что использовать при стрельбах украинские зенитчики постараются все доступные им виды вооружений.

«Сегодня на вооружении ЗРВ стоять зенитные ракетные комплексы «Бук-М1» и зенитные ракетные системы С-300 разных модификаций. Вооружение не новое, но его состояние контролируют спкциалисты-ремонтники, а конструкторы постоянно работаю над модернизацией. За короткое время Украине удалось избавиться от зависимости от российских оборонных предприятий и самостоятельно наладить производство запчастей и составляющих, необходимых для восстановления и ремонта ЗРК. Благодаря этому удалось значительно поднять уровень исправности зенитного ракетного вооружения, в частности, на сегодня уже отремонтировано почти 70% ЗРК С-300П», — отметили в ВС ВСУ.

При этом там указали, что с началом войны в Донбассе подготовка украинских зенитчиков кардинально изменилась. В данный момент к полноценной боевой подготовке с выполнением практических боевых стрельб привлечен весь личный состав. При этом до войны к пускам привлекали лишь отдельные расчета частей ЗРВ. Сейчас же, если верить утверждению пресс-службы ВС ВСУ практику боевых стрельб имеет весь личный состав. Также в пресс-службе указали, что в 2017 году такие стрельбы проводились уже в масштабах полка и бригады.