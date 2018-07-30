Ещё
Украинские зенитчики в этом году будут стрелять еще больше
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинские зенитчики в этом году будут стрелять еще больше 

Украина.ру 9 часов назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Facebook.
«В этом году зенитно-ракетные войска будут стрелять еще больше. С подразделениями зенитных ракетных войск проведут свыше 150 тактических и командно-штабных учений, 4200 тренировок боевых обслуг и мероприятий боевого слаживания», — указано в сообщении.
Отмечается, что использовать при стрельбах украинские зенитчики постараются все доступные им виды вооружений.
«Сегодня на вооружении ЗРВ стоять зенитные ракетные комплексы «Бук-М1» и зенитные ракетные системы С-300 разных модификаций. Вооружение не новое, но его состояние контролируют спкциалисты-ремонтники, а конструкторы постоянно работаю над модернизацией. За короткое время Украине удалось избавиться от зависимости от российских оборонных предприятий и самостоятельно наладить производство запчастей и составляющих, необходимых для восстановления и ремонта ЗРК. Благодаря этому удалось значительно поднять уровень исправности зенитного ракетного вооружения, в частности, на сегодня уже отремонтировано почти 70% ЗРК С-300П», — отметили в ВС ВСУ.
При этом там указали, что с началом войны в Донбассе подготовка украинских зенитчиков кардинально изменилась. В данный момент к полноценной боевой подготовке с выполнением практических боевых стрельб привлечен весь личный состав. При этом до войны к пускам привлекали лишь отдельные расчета частей ЗРВ. Сейчас же, если верить утверждению пресс-службы ВС ВСУ практику боевых стрельб имеет весь личный состав. Также в пресс-службе указали, что в 2017 году такие стрельбы проводились уже в масштабах полка и бригады.
Украина.ру: последние новости
«Узнаю тебя, Одесса»: У Минобороны пропало 206 тонн топлива Репортаж: Как отметили день ВМФ в Крыму Муженко сказал спасибо за инструкторов американской Нацгвардии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как обижают россиянок в Турции и другие события дня10
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко123
Россиянам окончательно испортили лето54
Жестокая расправа над туристами попала на видео132
«Армата» оказалась ненужной российской армии133
Видео
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:39
«Армата» оказалась ненужной российской армии
Оружие Армия
00:35
Порошенко официально обвинили в госизмене
Украина В мире
04:49
Милонов предложил устроить суд над Бузовой
Шоу-бизнес
00:44
Россиянам окончательно испортили лето
Путешествия Общество
04:20
Семьям погибших при пожаре в Сочи помогут
Происшествия Пожары
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
01:48
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко
СНГ В мире
00:29
Россия простила долги другим странам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение