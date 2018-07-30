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В России ужесточат требования к военной подготовке в гражданских вузах
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В России ужесточат требования к военной подготовке в гражданских вузах 

Авторадио 1 час назад
Новые правила касаются сержантов, старшин, солдат и матросов запаса, пишут «Известия». Издание уточняет, что студенты не смогут восстановиться после отчисления из военного центра. Также им придётся подписать договор с Минобороны и ректором своего университета. Расторгнуть договор смогут за неуспеваемость, нарушение устава и препятствия для допуска к государственной тайне. Это, по словам экспертов, может помешать поступить в военные центры молодым людям, имеющим родственников за границей или иностранную недвижимость. Также стало известно, что поступление в военные центры будет проводиться на конкурсной основе. Разработкой системы отбора займётся главное управление кадров Минобороны.
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