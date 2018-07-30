Российский «Каракурт» скоро завоюет мировой рынок вооружений

Продажа за рубеж не отдельных видов вооружений, а целых пакетов является оправданной мерой для нашего оборонно-промышленного комплекса — считает заведующий кафедрой политологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин

Россия делает здесь предложение под конкретного заказчика

Дело в том, что заместитель председателя правительства РФ , курирующий вопросы оборонно-промышленного комплекса, Юрий Борисов заявил, что Россия предложит на экспорт корабли проекта 22800, оснащенные крылатыми ракетами «Калибр».

Отметим, что под шифром 22800 скрываются малые ракетные корабли проекта «Каракурт» водоизмещением в 800 тонн.

На деле это многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли, предназначенные для ведения боевых действий в ближней морской зоне и для выполнения задач в условиях мирного времени, т.е. они способны закрывать пограничный периметр морских рубежей.

Кроме того, данные корабли в состоянии действовать не только в ближней морской зоне, но и в устьях больших рек, что актуально для государств Юго-Восточной Азии — например, в Индокитае все традиционные коммуникации идут через речные акватории.

Примечательно, что Борисов заметил, что этот проект лучше всего подходит для стран Тихоокеанского региона, а именно для Вьетнама Китая и Индии, поэтому у данного корабля превосходный экспортный потенциал. Тем более, это небольшое, но скоростное судно стоит сравнительно недорого, а вместе с ним заказчик может закупить и экспортный вариант крылатых ракет «Калибр».

Такой пакет является уникальным для российского военного экспорта

В настоящее время эти суда поступают на вооружение российского военно-морского флота, причем Министерство обороны РФ планирует закупить порядка пятнадцати судов данного проекта. Интересно, что кроме «Калибров» подобное судно может запускать и ракеты «Оникс», причем корабль также обладает эффективным многофункциональным радиолокационным комплексом.

Естественно, это не самое сложное вооружение, которое сегодня спроектировано для нужд отечественной армии и флота, но все-таки необходимо обратить внимание и на то, что едва ли не впервые Москва продает на экспорт такой многофункциональный комплекс.

Ведь даже столь небольшие суда, оснащенные ракетами «Калибр» и «Оникс», способны выполнять наиболее сложные задачи при обороне государственных границ. Более того, это, по сути своей, не просто сторожевые корабли, а фактически полноценные «носители».

Безусловно, данный проект будет интересен Вьетнаму, который привык закупать у России суда такого класса и чьи национальные интересы крутятся вокруг дельты такой реки, как Меконг. Также стоит ожидать интереса и от индийской стороны, которая вместе с Россией ведет разработку проекта ракет «Брамос», которые являются адаптированным для Дели вариантом ракет «Оникс».

На мировом рынке востребованы пакетные предложения

«Продажа таких пакетов вооружений связана с той конкуренцией, которая сегодня сложилась на мировом рынке и которую России необходимо выдерживать для того, чтобы постоянно получать новые военные контракты», — констатирует Кошкин.

Как замечает эксперт, отдельные элементы военной техники больше не представляют особого интереса на мировом рынке, если, конечно, речь не идет о каком-то ноу-хау, но как раз такие направления вооружения ведущие производители стараются не продавать. Поэтому и стали появляться контракты, которые подразумевают под собой комплектацию целых направлений военной техники.

«В результате, военно-техническое сотрудничество переходит в новую плоскость, когда все хотели бы получать полный пакет вооружений, что напрямую связано не только с военной областью, но и со спецификой гражданской экономики», — заключает Кошкин.

Просто все современные заказчики военной техники хотели бы получить полный пакет вооружений, включая и специалистов, которые смогли бы обслуживать данную технику. Поэтому перед нами уже не просто закупка вооружений, а выбор направления развития и строительства современных вооруженных сил, причем, данное предложение Москвы заточено именно под это.

Россия правильно развивает свои экспортные контракты

«Это веление времени и, вероятно, Россия здесь находится на передовых рубежах на рынке вооружений, делая такие сложнейшие предложения, которые имеют характер не отдельной военной сделки, а стратегического сотрудничества», — резюмирует Кошкин.

По словам Андрея Петровича, к подобной военной технике предлагаются не только дополнительные дорогостоящие вооружения, но и поддержка, техническое обслуживание, контракты на земле, а также подготовка специалистов по очень многим профилям.

«Данный пакет подразумевает и взаимодействие с другими системами вооружений, которые потенциальные страны-заказчики также могут закупить у России, поэтому подобные предложения Москвы имеют по-настоящему долгосрочный характер», — констатирует Кошкин.

По сути своей, это новый и своевременный подход к продаже вооружений на мировом рынке, поэтому мы здесь видим умение России чувствовать запрос современного времени и предлагать заказчикам именно то, что им сейчас действительно нужно.

«Очевидно, что мировой рынок вооружений требует пакетных контрактов, которые закрывали бы на долгий срок вопросы по целым направлениям национальной безопасности. Так что, это предложение придется к месту на рынке», — заключает Кошкин.

По интересам России все это также не ударит, поскольку мы предлагаем здесь экспортные варианты своей военной техники.