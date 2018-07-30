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Более 8000 человек принято на контрактную службу в войска ЦВО с начала года
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Более 8000 человек принято на контрактную службу в войска ЦВО с начала года 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Многие из них пополнили подразделения российских военных баз в Киргизии и Таджикистане, миротворческой бригады, соединений спецназа.
Более 8 тысяч человек принято на контрактную службу в войска Центрального военного округа с начала 2018 года.
В ходе выполнения задачи по комплектованию войск сохраняется положительная динамика, в частности, в июле было отобрано 1204 военнослужащих. Существенную роль играют информационно-агитационные акции «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации — твой выбор», которые регулярно проводятся в регионах, где дислоцирован Центральный военный округ. Всего в 2018 году запланировано 100 таких мероприятий.
Основными приоритетами в этом году являются соединения и воинские части, комплектуемые военнослужащими по контракту в полном объеме — российские военные базы в Киргизии и Таджикистане, танковое подразделение уральской дивизии, миротворческая бригада и бригады специального назначения.
Ранее начальник управления кадров ЦВО Александр Яренко отмечал, что в текущем году планируется отобрать на военную службу по контракту в округе более 13 тысяч человек. По его словам, к 30 декабря укомплектованность будет составлять 100%.
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