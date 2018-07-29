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Медведев принял участие в праздновании Дня ВМФ в Севастополе 

Российская Газета 29 июля 2018
Фото: Российская Газета
Праздник начался с обхода командующим флотом строя кораблей в акватории Севастопольской бухты. Парад в этом году впервые принимал вице-адмирал Александр Моисеев.
В парадном строю впервые участвуют подводная лодка «Краснодар» и малый ракетный корабль «Вышний Волочек», поступивший на вооружение Черноморского флота в мае этого года. С ними рядом — новейший фрегат «Адмирал Григорович», МРК «Мираж», сторожевой корабль «Пытливый», большие десантные корабли «Новочеркасск» и «Цезарь Куников», сторожевой корабль погранслужбы ФСБ России «Изумруд». Завешает кильватерный строй флагман ЧФ гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Москва».
Военно-спортивный праздник начался с выстрела 200-летней корабельной пушки. Раритетное орудие было восстановлено к Дню ВМФ специалистами завода ЧФ по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения. 36-футновую пушку установили на набережной возле Памятника затопленным кораблям, а боевым расчетом старинного орудия стали курсанты Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова, одетые в историческую форму комендоров — матросов-артиллеристов в российском флоте.
В 18 эпизодах военные моряки продемонстрировали боевые возможности Черноморского флота, в семи эпизодах были задействованы самолеты и вертолеты морской авиации ЧФ.
Всего в мероприятиях участвовали более 30 боевых кораблей, подводных лодок и катеров, пять вспомогательных судов, более 20 самолетов и вертолетов, 30 единиц техники армейского корпуса ЧФ.
Во второй половине дня на площади Нахимова будет проходить выставка вооружения и военной техники, жители и гости города также смогут посетить боевые корабли и катера, ошвартованные у Минной стенки.
Праздник завершится вечером концертом, артиллерийским салютом и фейерверком над акваторией Севастопольской бухты.
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