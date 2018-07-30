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В России строят боевой экраноплан с ракетами
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В России строят боевой экраноплан с ракетами 

BFM.RU 6 часов назад
В России создают боевой экраноплан «Орлан», сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
«В государственной программе вооружения 2018-2027 есть опытно-конструкторская работа «Орлан», которая предусматривает его строительство», — сказал Борисов журналистам.
Он сообщил, что первый опытный образец «Орлана» будет создан в рамках текущей программы вооружения, передает «Интерфакс».
«Экраноплан будет носить ракетное вооружение. Основной функционал у него — Севморпуть, где у нас инфраструктура не очень развита, он может барражировать, закрывать эти районы, внутренние моря тоже: Каспий, Черное море», — сообщил Борисов.
Он рассказал, что «Орланы» также смогут применяться как патрульное средство и привлекаться к спасению экипажей судов.
Экраноплан — высокоскоростное транспортное средство, судно на динамической воздушной подушке. Аппарат летит в пределах действия аэродинамического экрана на высоте до нескольких метров от поверхности воды или земли.
К конце прошлого века в России разрабатывались сразу две модели военных экранопланов: транспортный «Орленок» и ударный экраноплан «Лунь» с крылатыми ракетами. Позднее проекты были закрыты из-за нехватки финансирования.
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