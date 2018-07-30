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Особо опасен: модернизированные Ми-8 поступили на авиабазу ЦВО
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Особо опасен: модернизированные Ми-8 поступили на авиабазу ЦВО 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
База армейской авиации центрального округа получает молодое пополнение и новую технику. Шум винтов над аэродромом не стихает целый день.
Авиабаза центрального военного округа получила новую технику — модернизированные вертолеты Ми-8. Осваивать их доверили самым молодым офицерам.
Пара вертолетов нанес удар по танковой колонне — противник хоть и условный, но ракеты, выпущенные по наземным целям, вполне реальные.
Еще в мае Максим Боровский носил погоны курсанта, а сегодня он уже офицер, молодой летчик, допущенный до полетов и боевых стрельб. Это результат сверхинтенсивной подготовки.
База армейской авиации центрального округа получает молодое пополнение и новую технику. Шум винтов над аэродромом не стихает целый день.
Ми-8МТВ-5-1 — это одна из последних модификаций легендарного Ми-8. Несмотря на свою неагрессивную внешность, вертолет очень опасен для противника. В блоке — двадцать неуправляемых ракет, еще столько же — с другой стороны. Плюс пушка — на два борта пятьсот снарядов.
Место лейтенантов пока что в кресле штурмана. Он выводит вертолет в заданный квадрат в определенное время, а затем передает командиру расчеты силы ветра, дальности до цели и другие данные, необходимые для поражения.
Боровский со своим командиром за пять заходов уничтожили пять танков. И каждый раз, при заходе на цель, использовали новый маневр.
«Сначала попробовали со 100 метров зайти, потом с 30 метров выпрыгнуть, как из засады, на 100 метров — прицелится стрельнуть», — рассказал командир экипажа вертолета базы армейской авиации ЦВО Александр Чухнин.
Благодаря столь разносторонним тренировкам, вчерашний выпускник военного училища уже через пару лет станет опытным пилотом и, вполне возможно, займет кресло командира экипажа.
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