Десятки десантных кораблей на воздушной подушке построят в России

По его словам, в Госпрограмму вооружения, рассчитанную до 2027 года, входит создание кораблей на воздушной подушке, таких как «Зубр» и «Мурена». «Первые — побольше, вторые — поменьше», — цитирует ТАСС Борисова.

Он также уточнил, что речь идет о нескольких десятках кораблей.

«Зубры» считаются крупнейшими в мире десантными кораблями на воздушной подушке. В составе ВМФ России в настоящий момент находятся два таких корабля — «Евгений Кочешков» и «Мордовия», пишет газета «Известия»

«Мурена» представляет собой катер на воздушной подушке, предназначенный для высадки десанта на необорудованное побережье. По данным издания, с 1985 по 1992 год на Хабаровском судостроительном заводе было построено восемь таких катеров, однако сейчас в составе российского флота корабли этого типа отсутствуют.