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Десятки десантных кораблей на воздушной подушке построят в России
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Десятки десантных кораблей на воздушной подушке построят в России 

Ридус 2 часа назад
Министерство обороны РФ заказало Хабаровскому судостроительному заводу построить десятки десантных кораблей на воздушной подушке, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
По его словам, в Госпрограмму вооружения, рассчитанную до 2027 года, входит создание кораблей на воздушной подушке, таких как «Зубр» и «Мурена». «Первые — побольше, вторые — поменьше», — цитирует ТАСС Борисова.
Он также уточнил, что речь идет о нескольких десятках кораблей.
«Зубры» считаются крупнейшими в мире десантными кораблями на воздушной подушке. В составе ВМФ России в настоящий момент находятся два таких корабля — «Евгений Кочешков» и «Мордовия», пишет газета «Известия».
«Мурена» представляет собой катер на воздушной подушке, предназначенный для высадки десанта на необорудованное побережье. По данным издания, с 1985 по 1992 год на Хабаровском судостроительном заводе было построено восемь таких катеров, однако сейчас в составе российского флота корабли этого типа отсутствуют.
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