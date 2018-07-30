Передвигающиеся по земле корабли получит российская армия

Корабли также смогут высаживать десант в глубине обороны противника. Не типичные для судов свойства появятся благодаря специальной воздушной подушке.

Суда под названием «Зубр» и «Мурена» будут построены по государственной программе вооружения до 2027 года. Строительство будет осуществляться на Хабаровском судостроительном заводе.

Малые десантные корабли на воздушной подушке «Зубр» являются самыми большими кораблями подобного типа в мире. На борту «Зубра» можно перевозить до трех танков, вес которых не превышает 150 тонн или 10 бронетранспортеров и 140 человек десанта.

Десантные катера «Мурена» водоизмещением 150 тонн нужны для высадки десанта на пустое побережье. Длина судна — 31,3 метра, ширина — 14,6 метра, максимальная скорость — 102 километра в час. На нем может размещаться один танк, две боевые машины пехоты или 130 десантников. Кроме того, он располагает двумя 30-миллиметровыми автоматическими артиллерийскими установками АК-306, двумя гранатометами АГС-17 «Пламя», а также переносным устройством для постановки порядка 24 мин.